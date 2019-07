Kunst einfach entdecken

Für Kunstinteressierte mit Lernschwierigkeiten bietet die Kunsthalle in Zusammenarbeit mit der Abendakademie an diesem Donnerstag eine Führung an. Ganz nach der Devise „Kunst ist für alle“ des Gründungsdirektors Fritz Wichert und in diesem Sinne werden seit Februar einmal monatlich Führungen für diese Zielgruppe angeboten. Von 16.45 bis 17.45 Uhr sind Interessierte eingeladen, gemeinsam barrierefrei Kunst kennenzulernen.

Unter dem Titel „Die etwas andere Kunstführung“ entdecken die Teilnehmer die Kunsthalle und erfahren die Kunstwerke auf spielerische Weise. Welche Formen und Materialien gibt es zu entdecken? Was können Bilder und Skulpturen bewegen? Bei der kreativen Reise durch das Museum werden Interessierte selbst zu Künstlern.

Mit ihrem Angebot streben Kunsthalle und Abendakademie eine stärkere kulturelle Vernetzung und organisatorische Zusammenarbeit an. Ebenso ist von beiden Institutionen eine deutliche Öffnung zur Stadtgesellschaft hin gewollt. Die Kosten betragen sechs Euro zuzüglich Eintritt, Anmeldung unter abendakademie-mannheim.de. red

