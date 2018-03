Kunst in der Mittagspause

Anzeige

Die prächtigen Fresken im Treppenhaus des Mittelbaus sind Thema der zweiten Veranstaltung der neuen Sonderführungsreihe „Lieblingsstücke“ im Schloss. Dabei steht jetzt immer am letzten Mittwoch des Monats ein anderes Kunstwerk des Barockbaus im Mittelpunkt einer halbstündigen Veranstaltung, bei der man sich in der Mittagspause kurz inspirieren lassen und informieren kann. Am Mittwoch, 28. Februar, um 12.30 Uhr wird Uta Coburger, für Mannheim zuständige Konservatorin der Staatlichen Schlösser und Gärten, den Deckengemälden im Treppenhaus ist in der Mitte des Corps de Logis widmen.

Venus und Feuergott

Die drei Fresken schuf 1730 der Maler Cosmas Damian Asam (1686-1739) aus Benediktbeuern. Diese Deckenmalereien wurden im Zweiten Weltkrieg vollständig zerstört und 1956 von Carolus Vocke (1899-1979) nachgebildet. Das mittlere Fresko zeigt das „Urteil des Paris“. Auf dem westlichen Fresko befindet sich Juno, die dem rechts unterhalb stehenden Aeolus befiehlt, die Winde gegen Aeneas zu entfesseln, um dessen Schiffbruch herbeizuführen. Das östliche Fresko zeigt Venus in der Werkstatt des Feuergottes Vulkan. Sie thront im Zentrum des Bildes, zu ihrer Rechten ihr von Schwänen geführter Wagen. Die mythologischen Darstellungen verdeutlichen den Anspruch des Kurfürsten Carl Philipp (1661-1742) als Herrscher und Begründer der Mannheimer Residenz. Er hatte 1720 den Grundstein zum Schloss gelegt.

Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung ist erforderlich per Telefon 06221/65 88 80. pwr