Kunst und Kultur – die Öffnungen im Überblick

Einfach so durch die Ausstellungen schlendern, mal da und mal dort schauen – das geht nicht mehr: Meist nur mit strikter Wegeführung, Hygiene- und Abstands- regeln öffnen nach acht Wochen Schließung wegen der Corona-Krise nun wieder die Museen. Führungen, Vorträge oder Workshops sowie Buchungen für Gruppen gibt es aber nach wie vor nicht. Von Peter W. Ragge

Kunsthalle

Die Kunsthalle macht am Freitag den Anfang – aber ist zugleich das Museum, das am allerwenigsten öffnet. Zu sehen ist zunächst nur die Sonderausstellung „Walker Evans Revisited“ der Biennale für aktuelle Fotografie, die erst nur kurz vor Schließung aufgebaut worden war. Hinzu kommt, noch kurzfristig im Studio, „On the Quiet Relaunch“. Ausgehend von der Idee, eine ganze Ausstellung aus dem Koffer zu bestreiten, entstand das von Benjamin Appel und Carolina Perez Pallares konzipierte Projekt, ein 31,5 Kilogramm schweres Paket mit Kunstwerken und Konzepten ortsspezifischer Installationen zu packen und in ausgewählten Museen zu präsentieren. Nach der Galerie der Stadt Sindelfingen ist Mannheim nun die zweite Station.

Nach den Sturmschäden vom Jahresbeginn an der Fassade ist der Haupteingang wieder zugänglich – es sind aber Netze gespannt. Wer spontan kommen will, kann jederzeit ein Ticket kaufen. Es ist aber auch möglich, sich Onlinetickets vorab für die Zeitspannen 10 bis 13 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 15 bis 18 Uhr zu sichern. Ein Leitsystem sorgt dafür, dass sich Besucher nicht zu nahe kommen.

Damit will man erst Erfahrung sammeln, daher sind der Großteil des Neubaus und der gesamte Jugendstilbau noch nicht zugänglich. Wann diese Bereiche geöffnet werden, steht noch nicht fest. Es heißt nur „in den nächsten Wochen“. Zwar gibt es eine Obergrenze, wie viele Menschen gleichzeitig im Haus sein dürfen, diese will die Kunsthalle aber „nicht kommunizieren“, so eine Sprecherin. Alle Besucher müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Einwegmasken werden zum Preis von einem Euro verkauft, Spender mit Desinfektionsmittel sind am Eingang und auf den Toiletten aufgestellt. Der Eintritt ist zunächst auf sechs Euro reduziert.

Künstlernachlässe

Ein neuer Ausstellungsraum auf Zeit ist ab Samstag, 9. April zu sehen: Die Künstlernachlässe Mannheim nutzen bis zur Sanierung des Finanzamtes in L 3,1 die Räume der ehemaligen Fachbuchhandlung als temporären Kunstraum. Er sollte schon im April starten – doch dann kamen die Corona-Schließungen dazwischen. Nun geht es los, samstags von 13 bis 17 Uhr und am Donnerstag von 17.30 bis 19.30 Uhr mit Arbeiten von Franz Schömbs, die in Zusammenhang mit seinen Filmen entstanden sind, aber auch seine Filme. Schömbs, 1909 in Mannheim geboren und 1976 gestorben, war ein deutscher Maler, Filmproduzent sowie Chemiker, der zeitweise im Schloss und in der Sternwarte sein Atelier hatte. Er gilt als wichtiger Filmemacher der Nachkriegszeit und Bindeglied zwischen der Weimarer Republik und dem experimentellen deutschen Kurzfilm Ende der 1960er Jahre. Auch in dem kleinen Raum gilt: Maske tragen, Abstand halten.

Technoseum

Ab Montag, 11. Mai darf man das Technoseum wieder besuchen. „Wir öffnen ganz normal das ganze Haus, maximal 500 Besucher dürfen rein“, so Direktor Hartwig Lüdtke. Die haben auf 10 000 Quadratmeter Ausstellungsfläche auch viel Platz. Dennoch gelten strenge Hygiene- und Abstandsregeln sowie eine genaue Besucherführung und -begrenzung. Eine Mund-Nase-Bedeckung ist vorgeschrieben, Essen und Trinken in den Pausenbereichen nicht erlaubt.

Vorführungen – etwa an der Papiermühle oder am Porsche-Fließband – finden für Einzelbesucher und Gruppen von derzeit bis zu fünf Personen statt. Geöffnet haben auch die Mitmach-Ausstellungen Elementa 1 bis 3, aber da werden einige Stationen gesperrt, da sie zu nah beieinander stehen. Zudem sind Desinfektionsspender installiert, und die interaktiven Stationen werden vom Museumspersonal regelmäßig gereinigt.

Besuchermagnete wie die Dampflokomotive oder Roboter Paul können derzeit nicht vorgeführt werden, da im engen Eisenbahnwaggon und vor der Bühne des Roboters Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Dafür setzt das Museums-Team verstärkt auf App-basierte Rallyes und Augmented-Reality-Angebote, die jeder mit seinem Smartphone selbstständig ausprobieren kann. Zudem ist die Laufzeit der aktuellen Sonderausstellung „Die Sammlung 3: Werben und Verkaufen“, weil ja jetzt einige Wochen geschlossen war, bis zum 30. Juni verlängert worden.

Reiss-Engelhorn-Museen

Am Dienstag, 12. Mai folgen die Reiss-Engelhorn-Museen. „Sicherlich wird der Museumsbesuch in Zeiten von Corona ein anderer sein“, warnt Generaldirektor Alfried Wieczorek ein bisschen. Dabei ist das Angebot sehr umfangreich: Nur die Theatersammlung bleibt, weil es dort zu eng ist, geschlossen – dazu Stockwerke, in denen gerade neue Ausstellungen aufgebaut werden. Aber von der neuen Fotoschau „Yesterday – Tomorrow“, „Reconsidering Icons“ als Teil der Biennale für aktuelle Fotografie, die Glaskunst-Ausstellung „Chromatik“ sowie Antike, Ägypten sowie Kunst- und Kulturgeschichte – das Angebot ist groß.

Freilich gelten die üblichen Sicherheitsregeln. An den Kassen sind Plexiglasscheiben aufgebaut und die Besucher werden gebeten, möglichst bargeldlos zu bezahlen und bitte auch ihre Hände zu desinfizieren. Entsprechende Spender stehen bereit.

Zugleich ist ein neues digitalen Besucherzählsystem installiert worden, das die Anzahl der sich Besucher kontrolliert – denn im Museum Weltkulturen dürfen maximal gleichzeitig 130 Gäste sein, im Zeughaus maximal 120. Nur so ist möglich, dass die Abstände eingehalten werden können. Ferner haben die Mitarbeiter ein Wegeleitsystem fürs gesamte Haus sowie zusätzlich in den jeweiligen Ausstellungsbereichen nach dem Prinzip der Ringführung („Einbahnstraße“) aufgebaut.

Alle Besucher müssen Masken tragen. Einige Mitmachbereiche für Kinder sind gesperrt, dafür gibt es online kostenfrei als Download Entdecker- und Ralley-Hefte zur „Ägypten“-Schau sowie „Versunkene Geschichte“, Ausmalvorlagen und Videos für Kinder. Auf einen noch nicht bekannten Termin verschoben ist die für Ende Mai geplante Eröffnung der Sonderausstellung „Tutanchamun“. Doch Wieczorek hat auch eine gute Nachricht: Die – sonst zur Kosteneinsparung eingeplante – Sommerpause für die Monate Juli und August entfällt.

Schloss

Auch das Barockschloss Mannheim kann ab dem 12. Mai wieder besichtigt werden – es war erst kurz vor der Corona-Schließung mit neu gestalteten Bereichen und neuer Klimaanlage nach einem Jahr Pause wieder zugänglich gemacht worden. „Wir öffnen im Ganzen, ohne Teilsperrungen. Auch die Eintrittspreise und die Öffnungszeiten bleiben gleich“, so Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten. Audioguides würden vor Nutzung nur noch sorgfältiger desinfiziert als seither.

Auf Toiletten und an der Kasse stünden Desinfektions- und/oder Handwaschmittel zur Verfügung. Wesentlich sei, dass alle Mitarbeiter wie Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen und „konsequent“, so Hörrmann, auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter, besser zwei Meter achten.

Marchivum

Der Lesesaal und die Bauakteneinsicht des Marchivum sind bereits seit 28. April zugänglich – nun darf das Marchivum auch seine Ausstellungen ab Dienstag, 12. Mai wieder zeigen. Damit sind die beeindruckenden Fotos aus der Nachkriegszeit von „Alltagswelten einer Industriestadt. Die Fotografien von Maria und Hans Roden“ sowie die Sonderschau über den Naziarchitekten „Albert Speer in der Bundesrepublik. Vom Umgang mit deutscher Vergangenheit“ jetzt zugänglich. Sie können noch bis zum 31. Mai besucht werden – mit den üblichen Abstandsregeln. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist verpflichtend. Zeitgleich dürfen sich maximal 25 Personen in den Ausstellungsräumen aufhalten.

