Kunstauktion zahlt sich aus

Es war zum Schluss ein enges Rennen, am Ende ging es noch mal kräftig hoch mit den Geboten. Doch nun ist klar: Die Versteigerung von zwei Werken des Mannheimer Malers Carolus Vocke, die den Blumepeter zeigen, bringt der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ 6177 Euro ein. Dabei waren die Werke anfangs nur auf 400 bis 500 Euro geschätzt worden. Nach Meldeschluss gab es sogar noch höhere Angebote.

„Cool, klasse, toll“, freute sich Darius Peter Kozlowski, Inhaber von Kowlowski Immobilien, dass er mit 3177 Euro das höchste Gebot für das farbige Blumenpeter-Bild abgegeben hatte. Er hatte sich bei seinem Nachbarn am Friedrichsplatz, der Galerie Theuer & Scherr, im Schaufenster die zwei originalen Zeichnungen angeschaut. „Ich finde eure weihnachtliche Auktion richtig klasse, da der Erlös sogar einem guten Zweck dient“, begründete er seine Teilnahme und freute sich, „dass es geklappt hat“, so Kozlowski.

Die schwarz-weiß-Variante geht für 3000 Euro an Egon Scheuermann. Der erfolgreiche Bauträger und Projektentwickler, der für das Blumepeterfest immer einen Ochs am Spieß stiftet und dieses Jahr stattdessen gleich den Geldbetrag an die „MM“-Aktion überwies, hat die zuletzt bei etwas über 2000 Euro dümpelnden Angebote kräftig übertroffen. „Ich will einfach gerne helfen, in dieser schwierigen Zeit ist das doch nötig“, meinte Scheuermann.

„Ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl bei der Versteigerung, denn ich weiß: Die Mannheimer lieben ihren Blumepeter“, reagierte Stadtrat Thomas Hornung (CDU). Vocke, der 1899 bis 1979 lebte, habe das Mannheimer Original auch „so liebenswürdig-verschmitzt zu Papier gebracht“. Hornung hatte die Idee, die Blumepeter-Bilder zugunsten von „Wir wollen helfen“ zu versteigern. Er gewann die Feudenheimer Kunstsammler Matthias Wehner und Peter Gauch, die Werke zur Verfügung zu stellen, zahlte zudem mit Arndt Theuer die Rahmung. „Ich freue mich riesig, dass ich mit der richtigen Idee und indem ich die richtigen Menschen zusammengebracht habe, einen Beitrag zur „MM“-Aktion leisten konnte“, sagt er. pwr

