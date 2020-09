Kunsthalle Mannheim bestätigt Corona-Fälle

Der Haupteingang der Kunsthalle Mannheim. Thomas Tröster

Mannheim.In der Kunsthalle Mannheim sind drei Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat eine Sprecherin auf Anfrage bestätigt. In welchem Bereich sie arbeiteten, wollte sie nicht sagen. "Die Mitarbeiter hatten keinen Kontakt zu Besuchern", versicherte sie. Die Kunsthalle stehe in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt und bleibe weiter geöffnet. Einige Kontaktpersonen der betroffenen Mitarbeiter müssten aber in Quarantäne. Daher könne es sein, dass einzelne Veranstaltungen wegen Personalmangel, wie es hieß, ausfallen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.09.2020