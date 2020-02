Kunsthalle öffnet Seiteneingang

Die Absperrung am Haupteingang der Kunsthalle. © Tröster

Der Eingang zur Kunsthalle ist ab sofort in der Tattersallstraße. Dieser Zugang war bisher nur zu Sonderveranstaltungen und für größere, angemeldete Gruppen gedacht – jetzt wird er zumindest vorübergehend zum Haupteingang. Der ist auch, im Gegensatz zum vorübergehend geöffneten Eingang des Jugendstilbaus, barrierefrei.

Die Kunsthalle reagiert damit erneut auf die Sturmschäden, die Mitte der vergangenen Woche entdeckt worden waren (wir berichteten). Da hatte sich an der Rückseite des Neubaus, an einer für das Publikum nicht zugänglichen Stelle, eine der grauen Faserzementplatten gelöst und fiel herunter. Daraus schloss die Kunsthalle, dass es zu „möglichen Beschädigungen“ an den Halterungen der Fassadenelemente gekommen sei. Ob es sich um einen Konstruktionsfehler oder eine Panne bei der Befestigung handelt, steht noch nicht fest. Zur Sicherheit wurde der Haupteingang mit Gittern versperrt. Das Restaurant „Luxx“ ist aber weiter erreichbar.

Kunsthallendirektor Johan Holten ging zunächst nur von „wenigen Tagen“ aus. Inzwischen hat ein Gutachter die Fassade zwar überprüft. Allerdings liegt das Gutachten noch nicht vor. Danach werde man dann vermutlich Sicherungsmaßnahmen ergreifen müssen. Der Haupteingang muss daher gesperrt bleiben, weil hier die Faserzementplatten über dem Eingang hängen, ohne dass sie von dem Metallgewebe abgedeckt sind.

Nicht betroffen von den Sturmschäden ist das aufwendige, in verschiedenen Bronzetönen schimmernde Metallgewebe, das die Fassade im Abstand von 1,10 Metern komplett umhüllt und zeitweise in der Bürgerschaft sehr umstritten war. Das filigrane Netz aus Drähten und Rohren, auch „Mesh“ genannt, ist an der Dachkante und einer Bodenverankerung festgezurrt. Es sei weiter „stabil und fest“, hieß es. Hinter dem Metallgewebe befinden sich die Faserzementplatten, darunter die Wärmedämmung und dann die Betonwände.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.02.2020