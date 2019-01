Kunstlieferung im Pizzakarton

Ob die lachende Frau mit Bierkrügen, das Krönchen auf rotem Grund oder der Mönch in Kutte: Bieretiketten präsentieren eine Vielfalt an Motiven. Trotzdem öffnen die meisten die Flaschen, ohne einen längeren Blick auf das Schild zu werfen. Nicht so Sebastian Hüllenkremer. Der Seckenheimer ist so fasziniert von der Auswahl an bunten Papierschildern, dass er aus ihnen Kollagen erstellt. Knapp 100 Werke, auf Leinwand geklebt, hat der 39-Jährige bereits angefertigt. Auf seiner Homepage verkauft er die Exponate, statt damit die Wohnung zu schmücken.

Die 30 x 30 Zentimeter oder 15 x 15 Zentimeter großen Collagen repräsentieren jeweils eine Biermarke. Und: „Jedes ist ein Unikat.“ Dafür erhält der Käufer von ihm ein Zertifikat. Auf den Namen seines Labels sei er durch die Größe der Bilder gekommen. Als er überlegte, wie er die Werke verschicken sollte, kam ihm die Idee, dafür Pizzakartons zu verwenden. Der Titel „Kunst aus’m Karton“ war damit geboren.

Kreativ an der Staffelei

Schere, Bastelkleber und Einmalhandschuhe sowie eine Staffelei sind seine Arbeitsutensilien. Sorgfältig schneidet er die einzelnen Elemente aus. So erhält er etwa beim Bier der Marke Rothaus Tannenzäpfle neben der gut gelaunten Dame auch filigrane Tannenzapfen sowie ein knallroter Schriftzug. Schließlich klebt er sie vorsichtig auf die Leinwand. Zwischen sechs bis zehn Stunden werkelt er an einem Bild. „Nicht jeden Tag, aber wenn die Muse da ist.“ Meist nach der Arbeit oder wenn das Wetter schlecht ist. „Ich habe bei den Kollagen kein Konzept“, sagt Sebastian Hüllenkremer. Mal ordnet er die Schnipsel geometrisch, dann wieder durcheinander an. Schließlich schützt eine Schicht Acrylspray die Kollage gegen UV-Licht und andere äußere Einflüsse, denn die Etiketten könnten ausbleichen. „Damit werden sie haltbar für die Ewigkeit.“

Zu seinem Hobby ist der gelernte Speditionskaufmann 1999 gekommen. Während seiner Ausbildung verdiente er sich an einer Tankstelle etwas Geld dazu. Zu seinen Aufgaben gehörte das Auffüllen der Zigaretten. Jede Marke hat ein anderes Logo. Die Papierverpackungen hatten es ihm schließlich angetan. Künftig entfernte er die Verpackungen der Stangen vorsichtig und sammelte die bunten Papiere, zunächst ohne zu wissen, was er mit ihnen anstellen soll. Schließlich kam ihm die Idee. „Das erste Kunstwerk war entstanden“, erinnert er sich lächelnd. Von diesen Werken hat er heute keine mehr übrig, da er einen Teil verschenkt hat. Die restlichen seien durch einen Wasserrohrbruch bei seinen Eltern zerstört worden, bedauert er.

Nach einer kreativen Pause wird er 2004 erneut von der Muse geküsst. Hüllenkremer hatte wieder Lust auf Collagen. Doch dieses Mal waren nicht Zigarettenverpackungen das Objekt der Begierde. „Ich bin leidenschaftlicher Biertrinker“, plaudert er aus dem Nähkästchen. So beschloss er, mit Bierflaschenetiketten zu arbeiten. Wer nun glaubt, der Mannheimer knibble mühsam die Papiere der Flaschen ab, irrt.

Denn dabei würden die Labels nur eingerissen werden, sagt Hüllenkremer. Stattdessen informiert er sich über die Anzahl an Brauereien in Deutschland, wählt sich die gewünschten Objekte aus und schreibt die Unternehmen direkt an. „Es müssen schöne Etiketten sein“, sagt er. Er bittet die Firmen um druckfrische Etiketten. Die Resonanzen sind gemischt. Die einen schicken ihm die Flaschenschilder stapelweise zu, andere lehnen ab. „Manche melden sich gar nicht zurück“, berichtet der 39-Jährige. Dennoch hat er genug Materialien, die er fein säuberlich sortiert aufbewahrt.

Elemente verschiedener Marken

Zu den Käufern zählen Menschen, die Originelles verschenken wollen. Zum Beispiel ein Inhaber einer Bar, der etwas Außergewöhnliches suchte. „Ich freue mich über jede Resonanz“, sagt der Hobbykünstler, der sich bei den Etiketten ganz auf Biermarken in Deutschland konzentriert. Angst, dass ihm die Papierschilder eines Tages ausgehen, hat er nicht. Es gebe genügend Brauereien hierzulande. „Da kann ich aus dem Vollen schöpfen.“ Derzeit arbeitet er an einer 80 x 80 Zentimeter großen Collage, für die er zum ersten Mal Elemente verschiedener Marken verwendet. „Meine Kunst muss nichts“, zitiert er sein Motto: „Meine Kunst darf alles.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.01.2019