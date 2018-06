Kunststraße verwandelt sich in Oase

Anzeige

Mit dem Velo durch den Parcours

Auf den Kapuzinerplanken wird Fahrradkunst ausgestellt: Ein mobiles Nähatelier ist vor Ort und das niederländische Fietsorkest musiziert auf einem Sechser-Tandem. Fahrradfahrer können auf einem Parcours von Hügel zu Hügel düsen. Die Hochschule Mannheim stellt auf dem Platz Konzepte für Mobilität vor, die Interessierte in Form von Prototypen und virtueller Realität ausprobieren können. Fahrradbesitzer können ihr Velo auf Straßentauglichkeit überprüfen lassen. Und stadtmobil, ein Verein zum Teilen von Auto, sowie das Projekt Migrant4Cities informieren über ihre Tätigkeit.

Die Radparade startet um 16 Uhr auf dem Marktplatz. Von dort aus düsen die Teilnehmer den Ring entlang, über die Bismarckstraße und die Adenauerstraße nach Ludwigshafen. Dort gibt es einen kleinen Zwischenstopp mit Trinken und Obst. Durch die Mannheimer Innenstadt geht’s zum Neckarufer. Die Tour endet auf den Kapuzinerplanken, die gegen 17.45 Uhr erreicht werden.

Für Gerhard Fontagnier, der die Radparade organisiert, ist die Fahrt mehr als nur eine Spritztour: „Das ist eine politische Demonstration, die darauf aufmerksam machen soll, dass in der Rad-Infrastruktur noch sehr viel zu tun ist.“ Ihm zufolge sei in Mannheim schon viel passiert, allerdings gebe es auch noch Lücken, die geschlossen werden müssten - insbesondere in den Außenbezirken.

Auf dem Münzplatz vor Q 6/Q 7 können Bürger mit Politikern über das Thema kostenloser Nahverkehr diskutieren. Neben Oberbürgermeister Peter Kurz werden Winfried Hermann, Verkehrsminister von Baden-Württemberg, und Rita Schwarzelühr-Sutter, Staatssekretärin des Umweltbundesamts, sowie Volkhard Malik, Vorsitzende der VRN, mitdiskutieren. Konrad Otto-Zimmermann stellt das Konzept eines Stadtviertels vor, das ein Monat lang autofrei lebt. Mehr als 45 Stände werden sich über die Verlängerte Jungbuschstraße erstrecken: Organisiert vom Bürgerverein Innenstadt West versammeln sich dort Organisationen wie der BUND, Greenpeace und die Grünen mit den ansässigen Cafés, Kultureinrichtungen und Einzelhändlern. Bei der Grünen-Jugend Mannheim können Tüftler mit Anleitung selbst am Rad schrauben.

Nach dem 200-jährigen Jubiläum des Velo im vergangenen Jahr hat der Gemeinderat entschieden, „Monnem Bike - das Festival“ und „Spielraum Stadt“ jedes Jahr - allerdings in kleinerer Ausführung - zu veranstalten. „Der Grundgedanke ist, die Stadt anders wahrzunehmen, den Straßenraum anders zu nutzen und das Bewusstsein für den öffentlichen Raum zu verändern“, sagte Oberbürgermeister Kurz am Freitag.

