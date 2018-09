Kunstvolle Hilfe für Menschen

Manfred Fischer ist als Kunsttherapeut, Diakon und Religionslehrer heute nur noch im Ehrenamt tätig. Aber geprägt durch seine Laufbahn als Therapeut und geistlicher Lehrer hat er ein großes Interesse an lebensanschaulicher Tiefgründelei. Seine Prosabände vermitteln seine Philosophie der Achtsamkeit und des Glücks, selbst seine Kunst stellt er unter sein lebensphilosophisches Motto, beides hat er dieser Zeitung für die Serie „Selbst gemacht“ präsentiert.

Der Mannheimer glaubt, dass viele Menschen sich heute an falschen Werten wie Wohlstand oder Erfolg orientierten. „Man sollte sich mehr Zeit für sich selbst nehmen und zurück zur eignen Mitte finden“, sagt Fischer. „Das erreicht man zunächst durch Ehrlichkeit zu sich selbst. Viele sollten sich öfter fragen, was sie wirklich wollen. Es geht im Leben nicht nur um Erfolg und Pflichten.“ Die Gedichte des 78-Jährigen vermitteln, dass Gute im Leben zu erkennen und sich von äußeren Zwängen zu befreien. Auch an seine Kunst, die er mit behinderten und psychisch kranken Menschen heute nur noch für sich selbst kreiert, trägt er diesen Standpunkt heran.

„Ich stelle keine Ansprüche an mich und habe keinen Ehrgeiz dabei“, sagt Fischer: „Das Leben ist ein großes Spiel, viele nehmen es zu ernst. Es wird immer dann anstrengend, wenn man etwas unbedingt haben will. In der Kunst muss man keinen Erfolg haben. Ich fange meist ohne Plan an und setze mir keine Normen. Ich schaue, was sich im kreativen Prozess ergibt.“ Er arbeitet als Bildhauer, Maler und Drechsler. Seit einigen Jahren hat er die japanische Blumenkunst für sich entdeckt.

Lange war er als Kunsttherapeut in einem Jugenddorf der Caritas mit Bildausauftrag tätig. Der größte Erfolg für ihn waren die Vernissagen, bei denen die zum Teil stark beeinträchtigten Jugendlichen ausstellten. Werbeagenturen, Banken, Versicherungen und Kaufhausdekorateure kauften gerne bei den Ausstellungen. Mit manchen Theatergruppen, an denen Lernbehinderte teilnahmen, gewann er Preise. Den jungen Leuten habe er so Mut machen und ihnen aufzeigen können, welche Potenziale sie in sich trugen. Denn jeder Mensch habe Begabungen und tausende an Möglichkeiten, glaubt Fischer. Der Wunsch, Menschen zu unterstützen, zieht sich durch sein ganzes Leben. Er war in seinem kaufmännischen Beruf nicht glücklich und entschied sich für die Ausbildung zum Sozialtherapeuten.

Ruhe und Zufriedenheit

Der 78-Jährige strahlt Ruhe und Zufriedenheit aus, er trägt leichte Sommerkleidung. Selbst der lebhafte Dackel Joschi, der seiner Freundin gehört und auf den er oft aufpasst, wird ganz ruhig, wenn Fischer mit ihm spricht. Joschi hört dann auf zu spielen und zu toben. Auf Fischers Arm schläft der Dackel fast ein. Die meisten kunsttherapeutischen Ansätze beruhten darauf, mit Kunst Blockaden zu lösen, erklärt Fischer. „Ich merke oft eine Unzufriedenheit bei anderen. Sie sind durch ihre festen Einstellungen blockiert“, sagt er. „Das Dasein kennt aber keinen Anfang und kein Ende. Jeder Augenblick ist offen, wir befinden uns in einem dynamischen Prozess.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.09.2018