Kurbeln ist hier verboten

Es knallt, als Malvin Escher den Ball mit Wucht in das kleine Tor schießt. Gebückt steht er am Kickertisch und bewegt scheinbar hektisch die beiden Stangen, an denen die kleinen Plastikmännchen montiert sind. Aber Malvin lässt geschickt den Ball zwischen den Spielern kreisen, bis er die Kugel in die Mitte zieht und mit dem Stürmer links oder rechts „einnetzt“. Es dauert nur ein paar Sekunden, dann klingelt es zum nächsten Mal im Kasten. Schnell sind sieben Treffer erzielt und das Spiel bei nur einem Gegentreffer gewonnen.

Jeder gegen jeden

Die Kickerliga – immer montags im Kombinat Die Kickerer treffen sich jeden Montag im Kombinat (U3, 16), um die Kickerliga auszufechten. Los geht es um 20 Uhr, ab 18 Uhr sind die Tische zum Training kostenlos nutzbar. Die letzte Partie wird gegen 23.15 Uhr gespielt. Ein Aus- oder Einsteigen einzelner Spieler ist jederzeit möglich, die Teilnahmegebühr beträgt 2,50 Euro. Gespielt wird zwei-gegen-zwei mit zugelosten Spielern, jede Partie wird mit einem Gewinnsatz bis sieben Tore ausgefochten. Gezählt werden die im Team erzielten Tore, auf die Tagessieger warten Gutscheine für Getränke. Die Saison geht über 16 Spieltage, am Ende wird der Meister mit einem Pokal geehrt. cvs

Für Malvin ist es nicht das Letzte an diesem Abend. Genauso wenig wie für die anderen knapp 20 Tischfußball-Spieler, die ins Kombinat zur Kickerliga gekommen sind. Denn nach jeder Runde werden neue Partien ausgelost. Gespielt wird immer zwei gegen zwei, feste Teams gibt es nicht. Wer mit wem antritt, ist Zufall. Am Ende zählt, wer die meisten Tore auf dem Konto hat.

Manfred Fleig ist das meistens nicht: „Ich lande häufig etwa auf Platz sieben.“ Er sieht das ganz entspannt: „Mir geht’s nicht ums Gewinnen. Es macht einfach Spaß und es ist Sport.“ Beweisen muss er sowieso niemandem etwas, denn mit 71 Jahren ist er der Älteste der Kickerer im Kombinat. Trotzdem will er geduzt werden, wie alle Spieler: „Wir machen das hier einfach so. Und so fühle ich mich nicht so alt.“ Manfred also. Zum ersten Mal hat er als Kind am Tisch gestanden, als Erwachsener dann lange pausiert. Erst nach der Jahrtausendwende hat er die eckigen Kästen mit den Plastikmännchen wiederentdeckt. „Ich mag es gerne, man bewegt sich und trainiert Motorik und Schnelligkeit.“ Da es ihm an Letzterem aber etwas mangelt, muss er mit Tricks versuchen, seinen Gegner zu überwinden: „Zum Beispiel nach links gucken, um dann nach rechts zu spielen.“