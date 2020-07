Kurden demonstrieren gegen "Vernichtungskrieg" der Türkei

Rund 100 Kurden haben am vergangenen Samstag vor dem Hauptbahnhof protestiert gegen einen, wie sie sagten, „Vernichtungskrieg der Türkei gegenüber den Kurden“.

Kerim Kurt, der Sprecher der kurdischen Gesellschaft Mannheim- Ludwigshafen forderte einen sofortigen Stopp des Krieges gegen die Kurden vor allem im Südirak. „Die jüngsten Attacken des türkischen Staates in Südkurdistan sind Teil einer Gewaltchronik, die wir besonders seit 2015, also seit der Wahlniederlage der türkischen AKP-Regierung und der einseitigen Aufkündigung der Friedensgespräche mit der kurdischen Arbeiterpartei PKK beobachten können“, so Kurt. Er forderte unter dem Beifall der Demonstranten die Europäische Union und die Bundesregierung auf, sofort zu handeln und Schritte gegen die Aggression der Türkei einzuleiten. Kurt forderte die sofortige Einstellung aller militärischen Handlungen und ein Ende der Waffenlieferungen an die Türkei. In dieser Forderung wurde er von der Bundestagabgeordneten der Linken, Gökay Akbulut, unterstützt. Es sei nicht nachvollziehbar, die Türkei als Partner anzusehen. Die Waffenlieferungen müssten laut Akbulut eingestellt werden. „In der Türkei macht man keinen Urlaub in der jetzigen Situation, wo Tausende Menschen auf der Flucht sind“, sagte Akbulut. Stattdessen müsse alles getan werden, diese Angriffe zu beenden. Außerdem müssten alle inhaftierten Politiker und Bürgermeister frei gelassen werden.

Ende der Angriffe gefordert

Auch Kerim Kurt verurteilte den Einsatz von Kampfjets in den Kandil- Bergen, wo das Hauptquartier der PKK vermutet wird. Die Türkei hatte Mitte Juni die Luft- und Bodenoffensive „Adlerkralle“ und „Tigerkralle“ im Nordirak begonnen. Bei diesen Einsätzen erleide vor allem die Zivilgesellschaft Verluste, befürchtet Kurt. „Es ist unwahr, dass nur gegen die PKK vorgegangen wird“, sagte er. Er appellierte an die „westliche Gesellschaft“, gegen die Aggressionen Erdogans Widerstand zu leisten. Gemeinsam könne dies gelingen. has

