Kurden feiern auf Altem Meßplatz

Anzeige

Rund 400 Menschen haben am Mittwochabend auf dem Alten Meßplatz das kurdische Frühlingsfest Newroz gefeiert. Zuvor hatten die Veranstalter nur etwa 250 Teilnehmer erwartet. Die Polizei war mit mehr als 100 Beamten im Einsatz. „Alles war friedlich“, sagte Präsidiumssprecher David Faulhaber. Es habe keinerlei Vorkommnisse gegeben.

Ein Feuer, das die Kurden in einer Tonne entzündet hätten, sei vorher ordnungsgemäß angemeldet und kontrolliert worden. Die für eine Dauer von vier Stunden genehmigte Feier hatte um 17.30 Uhr begonnen. In anderen Städten war es zuletzt verstärkt zu Auseinandersetzungen zwischen Kurden und Türken gekommen. Grund sind Kämpfe in Syrien, wo die türkische Armee massiv gegen kurdische Kräfte vorgeht.