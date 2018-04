Anzeige

„Wir stehen für Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit“ – unter diesem Motto ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zum diesjährigen Tag der Arbeit am Dienstag, 1. Mai, auf.

„Die Wirtschaft boomt, doch längst nicht mehr alle Beschäftigten und Rentner haben Anteil am wachsenden Wohlstand. Unsere Gesellschaft spaltet sich immer stärker“, schreibt der DGB in seinem Aufruf. Der Gewerkschaftsbund drängt deshalb auf „mehr soziale Gerechtigkeit, mehr Solidarität und eine bessere Akzeptanz von gesellschaftlicher Vielfalt“. In Mannheim startet der Demonstrationszug um 10 Uhr vom Gewerkschaftshaus in der Hans-Böckler-Straße aus. Aufgrund der Baustelle auf den Planken zieht die Demonstration wie im vergangenen Jahr bereits über den Friedrichsring und die Freßgasse in Richtung Marktplatz. Die anschließende Kundgebung wird durch den DGB-Kreisvorsitzenden Jens Lehfeldt eröffnet. Hauptredner auf dem Marktplatz ist ab etwa 11 Uhr Andreas Harnack, Regionalleiter der IG Bauen Agrar Umwelt (IG BAU) in Baden-Württemberg.

Um 9 Uhr starten die Veranstaltungen zum 1. Mai mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kirche St. Sebastian am Marktplatz.

Viel Musik auf der Bühne

Daneben soll es nach Angaben des DGB weitere kurze Beiträge etwa zur Situation des Mannheimer Klinikums (UMM), von der Gewerkschaftsjugend und aus dem Überbetrieblichen Solidaritätskomitee Rhein-Neckar geben. Musikalisch wird der Tag der Arbeit von mehreren Akteuren begleitet: Die achtköpfige multikulturelle Band PRALLASOUNDSYSTEM tritt auf, daneben der 13-jährige Ali Insan, der auf der Bühne singt und auf der Geige kurdische und türkische Musik spielt, dazu die IG-Metall Songgruppe und der Chor Gegenwehr und die Songgruppe trotz alledem unter der Leitung von Bernd Köhler.