Kurden ziehen durch Innenstadt

Eine Kurden-Demonstration in Mannheim ist am Samstagnachmittag friedlich verlaufen. Das teilte die Polizei am Abend auf Anfrage dieser Redaktion mit. Der Zug der kurdischen Gemeinde verlief vom Plankenkopf über den Paradeplatz zum Ehrenhof des Schlosses. Rund 120 Teilnehmer nahmen den Angaben der Polizei zufolge an der Demonstration teil. Wegen der vielen türkisch- und kurdischstämmigen Menschen in Mannheim kommt es hier immer wieder zu Kundgebungen und Demonstrationen, wenn es – wie derzeit – Konfliktstoffe im anatolischen Raum und der angrenzenden Region gibt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.10.2020