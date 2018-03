Anzeige

Mannheim.„Nein zum Krieg! Rüstungsexporte an die Türkei stoppen. Solidarität mit Afrin“ – unter diesem Motto haben am Samstag nach Angaben der Vertreter und Anhänger von 22 Initiativen rund 800 Menschen in Mannheim friedlich demonstriert. Gestartet wurde im Ehrenhof. Von dort marschierten die Demonstranten über den Paradeplatz die breite Straße entlang bis zum Alten Messplatz. Dort versammelten sich die Beteiligten zur Kundgebung, bei der auch die linke Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut eine Rede hielt. Für die in Afrin gestorbenen Menschen wurde am Messplatz eine Schweigeminute eingelegt.

Bevor der Marsch startete, machten die Veranstalter darauf aufmerksam, niemanden provozieren zu wollen und sich gleichzeitig nicht provozieren zu lassen. „Mund abwischen und weiterlaufen“ war der Appell an die Mitdemonstranten. Eine Vielzahl von Symbolen, Fahnen und Parolen, die im Zusammenhang mit der kurdischen Arbeiterpartei PKK stehen, waren im Vorfeld verboten worden. Die Polizei meldete keine Verstöße gegen diese Verfügung.

Laut Polizeisprecher David Faulhaber hat es einen Vorfall mit einem Gegendemonstranten gegeben. Der Mann soll den sogenannten Wolfsgruß, das Erkennungszeichen türkischer Nationalisten, zur Provokation der kurdennahen Vereine gezeigt haben. Weil er einem Platzverweis nicht nachgekommen sei, habe die Polizei den Mann in Gewahrsam nehmen müssen. Weitere Ausschreitungen hat es laut Faulhaber nicht gegeben.