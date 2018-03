Kurfürst Karl-Friedrich als Putzfrau?

Anzeige

Friedrich Schiller als Erzieher? Am Vorabend zum heutigen Weltfrauentag wurden in Mannheim Denkmäler, die männliche Personen des öffentlichen Lebens zeigen, mit Requisiten ausgestattet und so zu Putzfrauen, Erzieherinnen und Krankenpflegerinnen umgestaltet.

Die Denkmäler der Kurfürsten Karl-Ludwig und Karl-Friedrich im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses wurden mit der Aktion einer feministischen Gruppe in Denkmäler für die Krankenpflege und die Hausarbeit umgewidmet: Karl-Ludwig wurde mit einem Infektionsschutzkittel, Mundschutz und einer Haube versehen, Karl-Friedrich hält statt seines Spazierstockes nun einen Wischmopp in der Hand. Auch das Schillerdenkmal in dem Quadrat B3 wurde entsprechend umgestaltet und steht nun sinnbildlich für die Kinderbetreuung.

"Mit unserer Aktion möchten wir darauf aufmerksam machen, dass Pflegarbeit noch immer ungerecht zwischen den Geschlechtern verteilt ist.", so Laura Volk, Sprecherin der feministischen Gruppe, die die Denkmäler umgestaltet hat. So werde sowohl die private als auch die erwerbsmäßige Sorgearbeit vornehmlich im Niedriglohnsektor ganz überwiegend von Frauen geleistet. Zudem erfahre die Sorgearbeit nicht die gesellschaftliche und finanzielle Wertschätzung, die sie verdiene, was die Einkommen von Frauen drücke.