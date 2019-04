Kurierfahrt mit E-Roller

Sabine Zufall auf dem abgasfreien Kurierflitzer der Sparkasse. © Sparkasse

Seit kurzem steht ein neuer Elektroroller der Marke Unu in der Garage der Sparkasse Rhein Neckar Nord am Paradeplatz. Er ist das erste Elektrofahrzeug des Kreditinstituts und soll die Möglichkeiten von Kurierfahrten zu Filialen und Kunden erweitern.

Die Sparkasse Rhein Neckar Nord ist mit 32 Filialen und 30 Selbstbedienungsstandorten in der Region vertreten. Von der Zentrale am Paradeplatz sind regelmäßig Kurierdienste notwendig, um Dokumente, Wertsendungen oder wichtige Korrespondenzen zügig zu Filialen oder Kunden zu transportieren. „Bisher nutzten wir dafür meist einen PKW“, sagt Volker Bagdadi von der Sparkasse. Der neue Elektroroller soll dazu dienen, im Stadtverkehr effektiver und umweltfreundlicher unterwegs zu sein. „Keine zusätzlichen Abgase zu produzieren und so einen aktiven Nachhaltigkeitsbeitrag zu leisten, war ein wichtiges Argument für den Elektroroller“, heißt es von der Sparkasse. lia

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019