Kurpfalz-Gymnasium in Mannheim meldet Insolvenz an

Mannheim.Das Mannheimer Kurpfalz-Gymnasium, staatlich anerkannte Privatschule mit Gymnasium und Realschule in Mannheim, hat einen Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit gestellt. Das teilte die PR Agentur Dictum Media mit, die im Auftrag des Insolvenzverwalters arbeitet. Der Insolvenzantrag habe keine Auswirkungen auf den laufenden Schulbetrieb des Gymnasiums und der Realschule mit insgesamt rund 700 Schülern, 68 Lehrern und weiteren Angestellten.

Das Amtsgericht Mannheim habe Rechtsanwalt Tobias Wahl zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Für Schüler, ihre Eltern und Lehrer bestehe kein Anlass zur Sorge, teilte Wahl mit. Die Fortführung des Schulbetriebs - im Gymnasium und in der Realschule - sei sichergestellt. Der Schulalltag gehe wie gewohnt weiter. Der Sanierungsexperte verschaffe sich derzeit einen Überblick über die wirtschaftliche Situation.

Neuer Träger gesucht

Er setze sich für den Erhalt der Privatschule und die Sicherung der Arbeitsplätze ein. Erklärtes Ziel sei es, eine „gute und sichere Zukunftslösung für die traditionsreiche Schule“ mit einem neuen Träger zu finden. Für die Suche nach einem neuen Schulträger werde Rechtsanwalt Wahl in Kürze einen Investorenprozess einleiten. Erste Interessensbekundungen sollen bereits vorliegen. Der vorläufige Insolvenzverwalter sowie die Schulleiter Eva-Maria Kuonath und Florian Schmitt sind überzeugt, dass ein neuer Träger gefunden wird. „Unsere Einrichtung verfügt über ein vorbildliches pädagogisches Konzept. Mit dem neuen Träger werden wir gestärkt aus dieser schwierigen Phase hervorgehen und neu durchstarten“, sagt Eva-Maria Kuonath, Schulleiterin des Kurpfalz.

"Verbindlichkeiten aus der Vergangeheit" als Grund für wirtschaftliche Probleme

Grund für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Privatschule, die sich aus Zuschüssen des Landes Baden-Württemberg, Schulgeld der Eltern sowie aus Eigenleistungen des Trägers finanziert, seien vor allem Verbindlichkeiten aus der Vergangenheit. Diese konnten zuletzt durch die laufenden Einnahmen nicht mehr finanziert werden, heißt es in einer Mitteilung. Hier liege in dem Insolvenzantrag die Chance. „Denn bei einer übertragenden Sanierung verbleiben die alten Verbindlichkeiten in der alten insolventen Gesellschaft. Der neue Träger hingegen übernimmt durch Zahlung eines Kaufpreises nur die Vermögenswerte und das Kurpfalz kann mit dem neuen Träger schuldenfrei neu starten“, sagt Rechtsanwalt Karl-Heinrich Lorenz, der das Kurpfalz seit einiger Zeit begleitet und unterstützt.

Das Kurpfalz-Gymnasium und Realschule Mannheim ist eine staatlich anerkannte Privatschule in freier Trägerschaft. Es wurde 1872 gegründet und befindet sich seit drei Generationen in Familienbesitz. (dls)