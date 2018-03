Kurs für die letzte Hilfe

Anzeige

Tod und Sterben rufen Berührungsängste hervor; es sind Themen, die nicht in die Leistungsgesellschaft zu passen scheinen und denen man lieber aus dem Weg geht. Das Sterben und damit auch die Sterbenden dagegen wieder ein Stück zurück in das alltägliche Leben zu holen, ist erklärtes Ziel der Letzte-Hilfe-Kurse, die Interessierte bei der Abendakademie buchen können. Der nächste Kurs findet am Samstag, 24. März, von 10 bis 13.15 Uhr im Haus der Evangelischen Kirche in M 1 statt.

Die Kurse wenden sich an Angehörige und Sterbenden nahestehenden Menschen, sie zeigen, wie man Abschied nimmt, aber auch, wie man körperliche, psychische und soziale Nöte des Sterbenden lindert.

Die Abendakademie bietet die Kurse zusammen mit dem Förderverein St.-Vincent-Hospiz an. Sie sind für jeden geeignet, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnahme kostet 18 Euro, Anmeldung unter der Telefonnummer 0621/1 07 61 50. scho