Kurs zeigt richtigen Baumschnitt

„Obstbäume schneiden – aber richtig!“ – unter diesem Motto bietet der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) seinen Baumschnittkurs auf der Streuobstwiese Am Stock, Ecke Meersburger Straße (Seckenheim) an. Damit der Ertrag eines Obstbaums in Fülle und Qualität mit den Jahren nicht merklich zurückgeht, so Kreisvorsitzender Wolfgang Schuy, bedürfen Obstbäume einer regelmäßigen Pflege und eines fachmännischen Schnitts. Der Kurs unter Leitung erfahrener Gartenbaufachleute findet am Samstag, 8. Februar, ab 10 Uhr auf der Wiese am Friedhof in Seckenheim (Straße “Am Stock”) statt. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind erwünscht. Eine Anmeldung auf der Homepage des BUND Mannheim ist erforderlich. lang

Info: Mehr Info: bit.ly/2NQfR3R oder mannheim.bund.net

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.01.2020