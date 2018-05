Kurs zum Schnitt von Obstbäumen

Einen Schnittkurs für Obstbäume bietet der BUND Mannheim am Samstag, 17. November, von 9 bis 13 Uhr auf seiner Streuobstwiese in Seckenheim an. Den Teilnehmern wird hier der Schnitt nach dem sogenannten Oeschberg-Verfahren gezeigt. Unter Beachtung der Wachstumsgesetze der Bäume und durch eine intelligente Kombination von Schneiden und Abbinden senkt der Oeschberg-Schnitt laut BUND den

...

Sie sehen 51% der insgesamt 780 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.11.2012