Kurs zum Umgang mit Antisemitismus

Der Stadtjugendring bietet eine Fortbildung zum Umgang mit Antisemitismus im Alltag für Jugendleiter, Teamer, und Übungsleiter an. Der Kurs findet am Donnerstag, 21. Februar, von 18 bis 20 Uhr in der Synagoge in F 3,4 statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Fortbildung ist zur Beantragung einer Verlängerung der „JuLeiCa“ (Jugendleitercard) zugelassen. Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich. Anmeldeschluss ist am Montag, 18. Februar. Die Anmeldung läuft über Susanne Benizri (E-Mail: benizri@erziehungsreferat-irgbaden.de). Eine Gesamtübersicht aller Angebote des Stadtjugendrings bis zu den Sommerferien liegt in Mannheimer Jugendeinrichtungen, Bürgerdiensten und Büchereien aus. Online gibt es das Programm zum Herunterladen unter www.sir-mannheim.de. bl

