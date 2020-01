Kurse für Männer und Frauen

Von wegen das bisschen Haushalt! Für Frauen wie Männer bietet das Netzwerk Haushalt Mannheim einen Crashkurs über Kochen und Backen sowie Putzen und Waschen bis zu Budgetverwaltung und Aufgabenkoordination. Wer ab 3. Februar an acht Montagen in N 3, 7-8 (Eingang Kunststraße) den „Haushaltsführerschein“ erwerben möchte, kann sich bis 30. Januar anmelden. Die Kursgebühr (einschließlich Material) beträgt 160 Euro. Außerdem veranstaltet das Netzwerk Haushalt seit 50 Jahren berufliche Ausbildungslehrgänge. Am 6. Februar soll eine Vorbereitung auf die Prüfung zur Hauswirtschafterin starten.

Anmeldung und Infos zu beiden Angeboten unter Telefon 0621/2 75 22 (dienstags und donnerstags 9 bis 12 Uhr). Außerdem: www.dhbnetzwerk-mannheim.de oder info@dhbnetzwerk-mannheim.de. wam

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.01.2020