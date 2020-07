Kurse in den Ferien

Fans der französischen Sprache, die ihre Ferien zu Hause verbringen, können im Institut Français (IF) ihre Sprachkenntnisse auffrischen und reaktivieren. Von 17. bis 28. August finden Intensivkurse für A1 und A2 täglich abends online statt. Von 31. August bis 11. September richtet das IF die Intensivkurse für Stufe B1 und B2 in seinen Räumlichkeiten täglich abends aus (Preis jeweils 147 Euro). Diese Kurse bieten Teilnehmern die Gelegenheit, mit muttersprachlichen Dozenten die französische Sprache intensiv zu erlernen und vorhandene Kompetenzen aufzufrischen oder weiterzuentwickeln. Zusätzlich gibt es vom 14. bis 17. September einen viertägigen Kurs (A2 oder B1, jeweils 18 bis 20 Uhr, 80 Euro).

Durch die Unterrichtsausfälle der vergangenen Monate an Schulen sind die Sommerferien-Fitmachkurse für Schüler besonders interessant. Sie finden von 7. bis 11. September statt. Im Vordergrund stehen die Vertiefung und Wiederholung des versäumten Schulstoffes genauso wie die Lernmotivation mit abwechslungsreichen Aktivitäten. Das aktive Sprechen der Schüler wird intensiv gefördert, und auch der Spaß kommt nicht zu kurz. Die Kurse finden von 9 bis 12 Uhr für Schüler der 7. bis 10. Klasse und von 12.30 bis 15.30 Uhr für Schüler der 11. und 12. Klasse statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 130 Euro. Weitere Informationen und Anmeldung unter Tel. 0621/293-28 46 oder sprachkurse@if-mannheim.eu. red/stp

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.07.2020