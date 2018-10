Kurse in der Kunsthalle

In den Herbstferien können sich Kinder von acht bis zehn Jahren ab heute unter dem Kursmotto „Alles bewegt sich, auch die Skulpturen“ zunächst von den Skulpturen in der Kunsthalle inspirieren lassen, um dann unter fachkundiger Anleitung ihrer Kreativität selbst freien Lauf zu lassen (Anmeldung unter Kursnummer S196050).

Ebenfalls schon heute können sich Elf- bis 14-Jährige in der Kunsthalle auf die Suche nach der Zeit machen. Anhand von Videos, Fotos, oder auch Installationen, Zeichnungen und Plastiken erforschen sie, was es mit der Zeit auf sich hat und wie sie in einem Kunstwerk sichtbar gemacht werden kann (Anmeldung unter Kursnummer S196051).

Ein weiteres Angebot richtet sich dann am 2. November an Erwachsene. Im Zeichen-Workshop „Schatten und Nebel“ stehen düster-schöne Stimmungen im Mittelpunkt und damit der Versuch, Atmosphärisches zeichnerisch zu erfassen (Anmeldung unter Kursnummer S168010). Wer Interesse an den Kursen hat, kann sich unter 0621/10 76 15 0 bei der Abendakademie melden. ena

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.10.2018