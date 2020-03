Kurse jetzt schon buchen

Ab Samstag, 14. März, können die neuen Aqua-, Baby-, Schwimm- und Wassergewöhnungskurse für die kommende Winter- und Frühjahrssaison in den Mannheimer Hallenbädern gebucht werden. Der Fachbereich Sport und Freizeit der Stadt Mannheim hat auf www.mannheim.de/schwimmen die neuen Angebote für 2020/21 veröffentlicht, die in den vier Mannheimer Hallenbädern – dem Gartenhallenbad Neckarau, dem Herschelbad, sowie den Hallenbädern Vogelstang und Waldhof-Ost – stattfinden. Die Kurse in allen Kategorien starten dann ab September 2020 sowie Januar und März des kommenden Jahres.

Vielfältiges Programm

Das vielfältige Programm mit weit über 160 Kursen biete für jeden das passende Angebot, so wirbt die Stadt für ihre Kurse. Vom Einsteiger bis zum Sportler, für Babys bis Erwachsene sei für jede Leistungs- und Altersstufe etwas dabei.

Dabei richtet sich das Kursangebot der Schwimmbäder an die ganze Familie. Oft starten Eltern mit ihrem Nachwuchs beim Babyschwimmen und gehen anschließend über die Wassergewöhnung zur Schwimm-ausbildung für Kleinkinder vom Seepferdchen bis zum Silber-Abzeichen. Das Kursangebot beschränkt sich allerdings nicht auf Kinder, auch Erwachsene können hier das Schwimmen erlernen. Am ersten Anmeldetag am 14. März kann man im Herschelbad und Gartenhallenbad Neckarau von 8 bis 10 Uhr Anfänger- Schwimmkurse buchen, von 10 bis 11 Uhr die Schwimmkurse für Fortgeschrittene, von 11 bis 12 Uhr dann Babyschwimmen und Wassergewöhnung. Ab 12 Uhr folgen die Anmeldungen für Aqua-Kurse.

In den Hallenbädern Waldhof-Ost und Vogelstang werden ab 8 Uhr alle Kurskategorien verkauft, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.

Nach dem 14. März sind die Kurse zu den normalen Öffnungszeiten in den jeweiligen Bädern vor Ort zu buchen. In der Revisionszeit bzw. Sommerpause der Hallenbäder ist keine Kursanmeldung möglich. red/scho

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.03.2020