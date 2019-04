Kurse über den Umgang mit Tablets

Der Mannheimer Seniorenrat bietet Smartphone- und Tablett-Kurse für Senioren unter der Leitung von Rolf Saparautzki an. Im Schnupperkurs am Donnerstag, 25. April von 13 Uhr bis 15 Uhr können Interessierte, die noch kein Smartphone oder Tablett besitzen im Stadthaus N1 ausprobieren, wie Smartphones und Tabletts funktionieren. Die Teilnehmerzahl ist auf sechs Personen begrenzt. Die Geräte werden zur Verfügung gestellt. Wer schon ein Android Gerät besitzt, kann im Grundkurs lernen, wie man eine Internetverbindung einrichtet, etwas im Internet sucht oder die persönlichen Einstellungen bearbeitet.

Der Kurs findet donnerstags am 2. Mai, 9. Mai und 16. Mai jeweils von 13 Uhr bis 15 Uhr statt. Es können maximal acht Personen teilnehmen. Zu diesem Kurs wird ein Handbuch empfohlen. Informationen erhalten Kursteilnehmer dazu beim Kursleiter. Für Fortgeschrittene bietet sich ein Aufkurs an. In diesem werden unter anderem beliebte und nützliche Apps vorgestellt.

Der Kurs findet am 29. April, 6. und 13. Mai sowie am 20./ 27. Mai und 6. Juni jeweils von 10 Uhr bis 12 Uhr statt. Die Teilnehmerzahl ist ebenfalls auf acht begrenzt. Die Kosten für den Grund- beziehungsweise Aufbaukurs betragen 60 Euro.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.04.2019