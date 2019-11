Kurt-Schumacher-Brücke ab Freitagabend wieder gesperrt

Mannheim.Auch am kommenden Wochenende ist die Kurt-Schumacher-Brücke in Fahrtrichtung Ludwigshafen wieder gesperrt. Nach Angaben der Stadt Mannheim werden im Zeitraum von Freitag, 22. November, 21 Uhr, bis Montag, 25. November, 5 Uhr, die sanierten Schwellen der Übergangskonstruktion eingebaut. Die Sperrung der Brücke wird am Samstag in der Zeit von 12 bis 21 Uhr unterbrochen, damit der Verkehr in Richtung Pfalz abfließen kann.

Der Fuß- und Radweg auf der Brücke Richtung Ludwigshafen kann nicht geöffnet werden. Die Fußgänger und Radfahrer werden während der kompletten Ausführungszeit über den intakten Fuß- und Radweg auf der Südseite der Kurt-Schumacher-Brücke geführt.

Die Fahrspuren aus Ludwigshafen kommend sind auch an diesem Wochenende nicht betroffen. Eine großräumige Umfahrung über die Autobahn A 6 und A 61 wird empfohlen. Der Stadtbahnverkehr ist von der Sperrung ebenfalls nicht betroffen und kann wie gewohnt über beide Rheinquerungen genutzt werden.