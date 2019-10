Kurt-Schumacher-Brücke an drei Wochenenden gesperrt

Pendler in der Region auf eine zusätzliche Belastung einstellen: An voraussichtlich drei Wochenenden stehen im Oktober und November Reparaturarbeiten an der Übergangskonstruktion auf der Mannheimer Seite der Kurt-Schumacher-Brücke an. Dafür müssen die Fahrspuren in Ludwigshafen gesperrt werden.

Wie die Stadt Mannheim am Mittwoch mitteilte, werden die Arbeiten an den Wochenenden Freitag, 18. Oktober (20 Uhr), bis Montag, 21. Oktober (5 Uhr), und Freitag, 25. Oktober (20 Uhr), bis Montag 28. Oktober (5 Uhr), sowie Freitag, 15. November (20 Uhr), bis Montag, 18. November (5 Uhr), stattfinden. Die Zeiten habe man so gewählt, dass die Arbeiten jeweils nach beziehungsweise vor den Berufsverkehren an den Freitagen und Montagen liegen.

Eine Umleitungsempfehlung wird ausgeschildert. Die Fahrspuren aus Ludwigshafen kommend sind nicht betroffen. Der Rad- und Gehweg wird auf einer Länge von 20 Metern halbseitig gesperrt und kann weiterhin genutzt werden.

Bei der Bauwerksprüfung und Kontrolle im Jahr 2017 stellten Fachleute fest, dass die über 20 Jahre alte Übergangskonstruktion der Brücke gravierende Schäden aufweist. Im vergangenen Jahr wurde schon die Übergangskonstruktion auf der Ludwigshafener Seite ausgetauscht.

Auf der Kurt-Schumacher-Brücke und deren uneingeschränkte Nutzbarkeit liegt seit der Sperrung der Hochstraße Süd in Ludwigshafen ein besonderes Augenmerk.