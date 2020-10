Kurz auf dem Bagger: Erster Buga-Baum in Spinelli gepflanzt

Eine zwölf Jahre alte Stieleiche ist die Nummer eins: Am Freitag hat Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) den ersten Baum für die Bundesgartenschau 2023 auf dem ehemaligen Spinelli-Kasernengelände gepflanzt. Wie die städtische Buga-Gesellschaft mitteilte, wurde der junge Baum vom Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg und vom Bund deutscher Baumschulen Baden-Hessen gespendet. Zu dem Anlass war Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz eigens aus Stuttgart nach Feudenheim gekommen. Insgesamt will die Buga GmbH auf Spinelli und im Grünzug Nordost rund 800 neue Bäume dauerhaft pflanzen. Die Eiche steht am Rande des Areals nahe dem Neubaugebiet Käfertal-Süd. ) red/lang (Bild: Christoph Blüthner

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.10.2020