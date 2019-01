Kurz bestürzt über den Tod Adamowiczs

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz hat sich bestürzt zum Tod des Danziger Bürgermeisters Pawel Adamowicz geäußert. In einer Pressemitteilung der Stadt erklärte er: „Mit tiefer Trauer und großer Bestürzung müssen wir die Nachricht vom gewaltsamen Tod des Bürgermeisters von Danzig, Pawel Adamowicz, zur Kenntnis nehmen.“ Adamowicz wurde am vergangenen Sonntag bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung niedergestochen und ist anschließend seinen Verletzungen erlegen (wir berichteten). Er war seit dem Jahr 1998 Bürgermeister von Danzig. In diesem Amt wurde er fünf Mal wiedergewählt.

Polnische Flagge mit Trauerflor

„Der bestürzende Tod von Pawel Adamowicz führt vor Augen, dass weltweit und auch in Europa die verbale und die physische Gewalt gegen lokale Mandatsträger zunimmt. Nicht zuletzt der insbesondere von nationalistischen Regierungen ausgeübte Druck schürt ein besorgniserregendes Klima von Hass und Gewalt“, wird Peter Kurz in der Pressemitteilung zitiert. Als Zeichen der Trauer und Verbundenheit wehte gestern am Rathaus in E 5 die polnische Flagge mit Trauerflor. Mannheims polnische Partnerstadt Bydgoszcz liegt etwa 150 Kilometer südlich von Danzig.

Nach dem Messerattentat hat die Stadt Danzig im Rathaus ein Kondolenzbuch für den Politiker ausgelegt. „Herr Bürgermeister, lieber Pawel! Du fehlst uns schon jetzt“, lautete der erste Eintrag darin, der vom Danziger Erzbischof Slawoj Leszek Glodz stammt. Er würdigte Adamowicz als einen Visionär, dessen Berufung die Stadt gewesen sei. Noch bis Freitag können sich die Danziger in dem Buch eintragen. In der Stadt hingen die Flaggen gestern auf halbmast. Wann Pawel Adamowicz beerdigt wird, ist noch nicht klar.

Tausende trauern

Schon am Montagabend hatten sich landesweit Tausende Polen spontan zu Trauerveranstaltungen und Demonstrationen gegen Gewalt versammelt – allein in Danzig waren es laut Polizeiangaben 16 000. Viele Menschen weinten, wie Aufnahmen im polnischen Fernsehen zeigten. Adamowiczs Stellvertreterin Aleksandra Dulkiewicz dankte im Namen der Familie des getöteten Vaters für alle Beileidsbekundungen und die Solidarität der Trauernden. Der parteilose Politiker, der 2015 aus der Bürgerplattform PO ausgetreten war, hinterlässt seine Frau und zwei Töchter im Alter von acht und 15 Jahren. red/lok/dpa (Bild: Tröster)

