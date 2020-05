Kurz: „Bürger als Erfolgsfaktor“

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) empfindet eine selbstverantwortlich handelnde Bürgerschaft als Erfolgsfaktor in der aktuellen Pandemiebekämpfung. Die Politik stehe einer Öffentlichkeit gegenüber, „die noch nie so informiert war und gleichzeitig mit den Verantwortungsträgern aus weitgehend denselben Quellen ihre Schlussfolgerungen zieht“, schreibt Kurz in einem Gastbeitrag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) am Samstag. Damit nimmt er Stellung auf die derzeit schwindende Akzeptanz in Bezug auf die geltenden Beschränkungen und Corona-Verordnungen.

Die jüngsten Umfrage-Ergebnisse der Corona-Studie der Universität Mannheim bestätigen: Nur noch 39 Prozent der täglich rund 500 Befragten gaben an, sich privat „gar nicht“ mit anderen Menschen zu treffen. Ende März waren es noch rund 70 Prozent. Ein Rückgang sei zu erwarten gewesen, so Kurz in seinem Gastbeitrag. Zwangsläufig sei er aber nicht.

Kritik an Kommunikation

„Es droht, viel mehr Akzeptanz und Vertrauen verloren zu gehen, als aufgrund der Komplexität der Situation unvermeidlich ist“, schreibt Mannheims Oberbürgermeister. Und das gefährde die wichtigste Ressource im Kampf gegen das Coronavirus: „Das verständige und besonnene Verhalten einer deutlichen Mehrheit der Bevölkerung.“ Die Bedeutung dieses Faktors werde in der öffentlichen Debatte bislang unterschätzt, so Kurz.

„Die übergroße Mehrheit der Menschen hatte ihr Verhalten bereits auf Basis der öffentlichen Debatten und Ansprachen von Politik und Experten angepasst“ – also noch vor der eigentlichen Maßnahmen, schreibt er. Die aktuell ansteigenden Kontakte der Bürger würden dem nicht widersprechen. „Sie trifft keine Aussage über die Qualität dieser Kontakte und die Achtsamkeit im Umgang miteinander“, so Kurz. Er kritisiert die öffentliche Kommunikation der Entscheidungsträger: Klare Maßstäbe für den Erfolg und Kriterien für weitere Lockerungen seien erst nicht benannt und dann ständig verändert worden. Auch der „Debattenausfall“ vor der Ministerpräsidentenkonferenz am 15. April sei ein Beispiel dafür: „Statt zu erläutern und Abwägungen transparent zu machen, spalteten sich Bund- und Ländervertreter in Drängler und Bremser, ohne dass es zu einer echten Debatte gekommen wäre.“

Kurz appelliert daran, die Bürger wieder ins Zentrum der Bekämpfung des Coronavirus zu rücken. Ihre „skeptischer werdenden“ Fragen müssten glaubwürdig beantwortet werden. Dadurch könnten Aktivitäten – ohne große Menschenansammlungen – „unter nachvollziehbaren Auflagen“ wieder stattfinden. Auf Basis des epidemischen Geschehens soll dann lokal oder regional nachgesteuert werden.

Unterdessen hat die Polizei die intensiven Kontrollmaßnahmen zur Einhaltung der Corona-Verordnung am Wochenende fortgesetzt. Insgesamt wurden zwischen Donnerstag und Sonntag in Mannheim 840 Personen und 91 Fahrzeuge kontrolliert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe sich der überwiegende Teil der Bevölkerung vernünftig verhalten und die Regelungen beachtet. Die Beamten beobachteten fast ausschließlich Zuwiderhandlungen gegen die Mindestabstandsregel und das Kontaktverbot. 21 Ordnungswidrigkeiten wurden festgestellt und geahndet. Mit Personen, die sich einsichtig zeigten, führten die Polizisten aufklärende Gespräche.

Zwei Gaststätten geschlossen

Darüber hinaus musste der Betrieb in zwei Mannheimer Gaststätten eingestellt werden, in denen Personen bewirtet wurden. Gegen alle beteiligten Gäste und Wirte wurden Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung erstattet.

Auf dem Recyclinghof in Neckarau herrschte am Samstagvormittag so hoher Andrang, dass er schließlich geschlossen werden musste. Derzeit dürfen nur acht Kunden gleichzeitig mit ihren Autos auf das Gelände. Daher staute sich der Fahrzeugverkehr in der Morchfeldstraße bis auf die B 38a. Die Verkehrspolizei musste die Gefahrenstelle durch mehrere Streifen absichern. Dies schaffte jedoch nicht die nötige Abhilfe, weshalb das Gelände geschlossen wurde. (mit lor) BILD: Th. Rittelmann

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.05.2020