Kurz liegt vor Specht und Löbel

Zuerst der Oberbürgermeister, dann lange nichts, dann der Erste Bürgermeister: Peter Kurz (SPD) hat im Bürgerbarometer des „Mannheimer Morgen“ seinen Spitzenplatz bei den „wichtigsten Politikern“ in Mannheim verteidigt. 35,8 Prozent der von der Forschungsgruppe Wahlen befragten Bürger – und damit genauso viele wie im Frühjahr – stimmten für Kurz. Christian Specht (CDU) folgt auf dem zweiten Rang. Er legte im Vergleich zum letzten Bürgerbarometer um 1,2 Prozentpunkte zu und kommt nun auf zwölf Prozent.

Sein Parteifreund, der Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel, verliert 0,4 Punkte und belegt den dritten Platz (8,2). Vor genau einem Jahr hatte Löbel vor Specht noch auf Rang zwei gelegen, damals mit 11,6 Prozent. „Damals war Löbel durch den Bundestagswahlkampf sehr stark wahrnehmbar“, erklärt Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen. Auch der Oberbürgermeister hatte im November 2018 noch deutlich bessere Werte (39,1).

Jung liest aus den Ergebnissen ab, dass es nur zwei, mit Abstrichen (Löbel) drei wichtige Politiker in der Stadt gebe. Der Rest, angeführt vom SPD-Landtagsabgeordneten und Stadtrat Stefan Fulst-Blei (3,2 Prozent), sei mehr oder weniger zu vernachlässigen. Dies zeige, dass Kommunalpolitik nicht auf besonders großes Interesse stoße. Die Beteiligung an Kommunalwahlen sei ein weiteres Indiz dafür, so Jung. Bei der Gemeinderatswahl im Mai lag die Wahlbeteiligung bei 49,8 Prozent. Bei der letzten Bundestagswahl 2017 gaben dagegen 73 Prozent der wahlberechtigten Mannheimer ihre Stimme ab.

Erstmals taucht die Grünen-Fraktionsvorsitzende Melis Sekmen in der Liste der wichtigsten Politiker auf. Mit 2,5 Prozent liegt sie – als beste Frau – auf Platz sechs. stp

