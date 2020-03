Kurz: Maßnahmen reichen aktuell aus

Das mit dem Sicherheitsabstand von zwei Metern ist im großen Ratssaal das kleinste Problem. 48 Stadträte passen hier rein, an diesem Dienstagnachmittag ist nur ein Dutzend Mitglieder des Hauptausschusses da. Also reichlich Platz für alle, auch für die wenigen städtischen Mitarbeiter und Journalisten auf den Zuhörerbänken. Es sei ein „ungewöhnliches Setting“, hier eine Ausschusssitzung (sonst in einem kleineren Raum des Stadthauses) abzuhalten, sagt Oberbürgermeister Peter Kurz zur Begrüßung. Aber was ist in diesen Tagen nicht ungewöhnlich?

Vor dem Einstieg in die eigentliche Tagesordnung widmet sich Kurz dem alles dominierenden Thema. Er hat den Stadträten eine Botschaft mitgebracht, die einige gern hören dürften. Mit den jüngsten Einschränkungen des öffentlichen Lebens sei „eine gewisse Stabilität“ erreicht. Weitergehende Maßnahmen halte er nach jetzigem Stand nicht für erforderlich, nur kleinere Nachjustierungen.

Für die kommenden beiden Wochen habe man nun eine klare Richtung vorgegeben. Ob das genügt, müsse sich nun aber zunächst zeigen. Der Rathauschef macht deutlich, worum es im Kampf gegen das Coronavirus aktuell vor allem geht: den starken Anstieg der Fallzahlen zu bremsen. Die derzeitige Faustformel, wonach ein Infizierter drei andere Menschen anstecke, müsse verändert werden und „auf unter eins“ sinken. Kurz berichtet von einem Brief, den ihm sein Amtskollege aus Palermo – wie ganz Italien noch viel stärker gebeutelt als Deutschland – ihm gerade geschickt habe. Darin schreibe der Mann, die Menschen sollten nun nicht nur aus Gründen des Infektionsschutzes zu Hause bleiben. Sondern auch aus „Respekt“ vor all denen, sich im Gesundheitssystem für sie abrackerten.

„Recht stabile Situation“

Die Finanzhilfen der Bundesregierung, etwa für freie Künstler und Kleinunternehmer, will der Oberbürgermeister auf kommunaler Ebene möglichst rasch umsetzen. Auch Stundungen sollten geprüft werden. Aber nur für jene, die nicht schon vor dem 11. März wirtschaftliche Schwierigkeiten gehabt hätten, fügt Kurz hinzu. Dann erläutert Peter Schäfer, der Leiter des städtischen Gesundheitsamts, die aktuelle Lage. Er spricht von einer „recht stabilen Situation“. Aktuell befänden sich in Mannheim nur zwei Corona-Kranke (beide aus der Region) auf der Intensivstation. Hinzu kämen zwei Weitere aus dem Elsass, wie am Montag von der baden-württembergischen Landesregierung dem Nachbarland angeboten.

Fünf weitere Corona-Patienten –vier davon aus Mannheim – würden aktuell auf normalen Krankenhausstationen behandelt. Schäfer erwähnt den leitenden Oberarzt Thomas Kirschning, der vom Klinikum aus, die zentrale Koordination der Intensivbetreuung übernommen hat (wir berichteten). Vorrangiges Ziel des Gesundheitsamts sei es nach wie vor, Infektionsketten nachzuverfolgen und durch häusliche Isolation beziehungsweise Quarantäne der Betroffenen zu unterbrechen, betont Schäfer. Man habe auch alle Pflegeheime für Ältere abtelefoniert und deren erforderlichen Schutzvorkehrungen durchgesprochen. Nun folgten Einrichtungen für Behinderte.

Änderungen gibt es laut Schäfer bei der Diagnose. Wer in den zentralen Containern im Klinikum getestet worden sei, bekomme sein Ergebnis nun automatisch vom Gesundheitsamt übermittelt. Bisher wurde dies nur bei Infizierten so gehandhabt, andere mussten ihrem Befund – oft mühsam – hintertelefonieren. Schäfer verweist allerdings darauf, dass die Auswertung der Tests drei Tage dauern könne.

Am Ende gibt es für den Vortrag ein öffentliches Lob von Kurz, der dem Chef des Gesundheitsamts für die gute Arbeit dankt. Die Stadträte klopfen anerkennend auf ihre Tische. Fragen hat keiner. SPD-Fraktionschef Ralf Eisenhauer bittet nur, ob man all das auch schriftlich übermittelt bekommen könne. Es gebe „sehr viele Nachfragen“ von Bürgern. Kurz sagt das zu. Dann geht es weiter mit der normalen Tagesordnung. Soweit in diesen Tagen von Normalität die Rede sein kann.

