Kurz wirbt für das Tragen von Masken

Das Gesundheitsamt der Stadt hat in Mannheim einen sechsten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Ein über 80 Jahre alter Mann aus Mannheim sei am Montag in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Bis Dienstag, 16 Uhr, wurden zehn weitere Fälle von nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen bekannt. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim insgesamt auf 398. Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigten nur milde Krankheitsanzeichen und könnten in häuslicher Quarantäne verbleiben.

Das Gesundheitsamt ermittelt nun die weiteren Kontaktpersonen aller nachgewiesen Infizierten, insbesondere im Bereich der besonders gefährdeten Gruppen, nimmt Kontakt mit diesen auf und begleitet diese während der häuslichen Quarantäne. Bislang sind in Mannheim 211 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben.

Schutz im Alltag

Im Kampf gegen das Coronavirus wirbt Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) für das Tragen von Mund-Nasen-Masken – und geht mit gutem Beispiel voran. So trug das Stadtoberhaupt am Dienstag bei einer Sitzung des Verwaltungsstabs eine Maske, ebenso wie alle anderen Teilnehmer, etwa Erster Bürgermeister Christian Specht (CDU), Bildungs- und Gesundheitsdezernent Dirk Grunert (Grüne) oder Wirtschafts- und Kulturbürgermeister Michael Grötsch (CDU).

Beim Verwaltungsstab handelt es sich um das Krisenmanagement der Stadt, an dem alle verantwortlichen Fachkräfte teilnehmen und sich beraten, um zeitnah reagieren und Maßnahmen einleiten zu können. Kurz erklärte am Rande der Sitzung: „Lockerungen in der jetzigen Situation werden bedeuten, dass wir wieder deutlich mehr gesellschaftliches Leben haben und Geschäfte und Einrichtungen wieder geöffnet werden, aber neue Regeln gelten. Dazu wird absehbar gehören, dass wir bei vielen Gelegenheiten Masken tragen werden. So wie wir heute im Verwaltungsstab oder bei einer Sitzung des Ausschusses für Umwelt- und Technik. Abstandsregeln gelten dennoch, wichtig sind die Masken vor allem beim Einnehmen der Sitzplätze, beim Betreten und Verlassen des Veranstaltungsraums, wenn man sich begegnet und unter Umständen nicht immer zwei Meter Abstand eingehalten werden.“ abo/dk

