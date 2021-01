Kurz: „Wollen nicht in die Krise hineinsparen“

Trotz finanzieller Belastungen durch die Corona-Pandemie will die Stadt Mannheim auch in den kommenden Jahren vergleichsweise viel Geld in geplante Investitionen wie Kitabau oder Theatersanierung stecken. So steht es in einer Beschlussvorlage für die Stadträte zur Finanzplanung bis zum Ende des Jahres 2024. Die Investitionssummen für 2022 und 2023 sind demnach zwar um eine Größenordnung zwischen vier und zehn Prozent geringer als in der ursprünglich angesetzten Planung. Sie liegen aber über dem Niveau von 2020 und 2021. Die Stadträte werden die Vorlage in der nächsten Sitzung des Hauptausschusses am 26. Januar diskutieren. Der Beschluss soll dann eine Woche später im Gemeinderat folgen.

„Anpassungen“ geplant

„Wir wollen das fortsetzen, was wir vergangenes Jahr angekündigt haben, nämlich nicht in die Krise hineinzusparen, sondern vielmehr die Konjunktur zu stabilisieren“, betont Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) im Gespräch mit dieser Redaktion. Das sei trotz zu erwartenden Steuerausfällen und finanziellen Mehrbelastungen durch die Corona-Pandemie ohne neue Schulden möglich – unter anderem durch die zeitliche Streckung von bestimmten Projekten, aber auch durch die eine oder andere „Anpassung“ aus inhaltlichen Gründen mit Blick auf die Erfahrungen der Pandemie, so Kurz, ohne konkreter zu werden. Begonnene Projekte würden fortgesetzt.

In einem Interview mit Kämmerer Christian Specht (CDU) Anfang des Monats mit dieser Redaktion hatte die finanzielle Situation etwas dramatischer gewirkt. Bei den bis zum Jahr 2024 geplanten Projekten führe man derzeit eine „Inventur“ durch, sagte Specht damals. „Dabei schauen wir, ob alle geplanten Investitionen auch nach Corona in der geplanten Form notwendig sind oder ob sich einzelne Investitionen möglicherweise auf einen späteren Zeitpunkt verschieben lassen.“ Specht sagte damals auch, dass sich die Corona-Auswirkungen auf den städtischen Haushalt für dieses Jahr noch nicht abschätzen ließen – „und das bereitet uns große Sorge“.

Doch auch der Oberbürgermeister stellt klar, dass die Planungen für 2021 nur umgesetzt werden können, wenn Bund und Land die Kommunen in ähnlichem Umfang unterstützen wie 2020. Da hatten sie gemeinsam den Ausfall bei den Gewerbesteuereinnahmen ersetzt. „Die Aufwendungen für den Gewerbesteuerausfall durch den Bund sind deutlich geringer als etwa die Aufwendungen des Bundes für die Lufthansa“, so Kurz. „Experten weisen außerdem darauf hin, dass das Ersetzen der Gewerbesteuerausfälle die günstigste Konjunkturmaßnahme ist, die der Bund treffen kann.“

In der 25-seitigen Vorlage für die Stadträte heißt es, durch die Pandemie seien „bereits jetzt für die Jahre 2021 und Folgende erhebliche Verschlechterungen absehbar“. Demnach sind die städtischen Einnahmen vergangenes Jahr im Vergleich zu 2019 um knapp 80 Millionen Euro eingebrochen – das sind etwas mehr als fünf Prozent. Für 2021 und 2022 geht die Planung von einem ähnlichen Einnahmenniveau wie 2020 aus. Erst 2023 wird wieder eine deutliche Besserung erwartet.

Specht fordert Rettungsschirme

Die Vorlage zeigt auch, dass für alle im Haushalt eingestellten sowie die geplanten Investitionsvorhaben eigentlich deutlich mehr Geld nötig wäre. Genannt werden für den Zeitraum bis 2024 insgesamt 125,5 Millionen Euro. Um diese Summe will die Verwaltung die städtischen Investitionen „anpassen“, wie es in der Vorlage heißt. Konkreter wird das Papier nicht. In einer am Freitagabend vom Rathaus verschickten Pressemitteilung heißt es dazu etwas sperrig: „Zur Deckung der Corona-bedingten Finanzierungslücken soll die Planung an die tatsächlichen Mittelabflüsse und die Projektfortschritte angepasst werden.“

Notwendig wird das auch, weil die liquiden Mittel der Stadt ab 2024 aufgebraucht sind, wie eine Rathaus-Sprecherin erklärt. Weil 2024 aber trotzdem Investitionen von 206 Millionen Euro vorgesehen seien, der Haushalt aber nur einen Überschuss von 90 Millionen bringe, sei die Anpassung nötig.

Kämmerer Christian Specht erklärt in der Pressemitteilung, die finanziellen Folgen der Pandemie würden sich in den Haushalten der Jahre 2021 und 2022 noch deutlicher zeigen als 2020. „Der aktuelle Lockdown und die Tatsache, dass die Städte neben niedrigen Steuereinnahmen mit dem ÖPNV und Krankenhäusern sowie bei kommunalen Beteiligungen im Bereich Kultur oder Kongresse weitere finanzielle Sonderbelastungen schultern müssen, verlangt weitere Rettungsschirme, gezielt für die Städte.“

