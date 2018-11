Kurz zeigt Stadtrat an

Wegen Beleidigung und übler Nachrede haben Oberbürgermeister Peter Kurz und Stadträtin Heidrun Kämper (beide SPD) Anzeige gegen den Stadtrat Julien Ferrat erstattet. Es geht dabei um ein Video, das Ferrat bereits im Juli ins Internet gestellt hat. Darin greift er den Oberbürgermeister und auch Kämper in teils drastischer Sprache an. Ferrat machte die Anzeigen gestern selbst öffentlich. In seiner Mitteilung schreibt er, er hoffe, dass sich die Staatsanwaltschaft seiner Ansicht anschließe, wonach das Lied von der Kunst- und Meinungsfreiheit gedeckt sei.

Eine Sprecherin des Oberbürgermeisters bestätigte die Anzeige. Heidrun Kämper erklärte auf Nachfrage, sie habe mit rechtlichen Schritten lange gezögert, weil sie Ferrat keine Aufmerksamkeit verschaffen wollte. Sie sei aber gemeinsam mit Kurz der Auffassung, dass man „eklatante Tabubrüche und Beleidigungen“ nicht ignorieren dürfe.

Ferrat war 2014 über die Liste der Linken in den Gemeinderat gewählt worden, von denen er sich aber im Streit trennte. Mittlerweile hat er die Liste MVP gegründet. bro

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.12.2018