Kurzfilmfestival “Girls go Movie” online zu sehen

Mannheim.Zum 16. Mal richtet das Jugendkulturzentrum forum das „Girls go Movie“- Kurzfilmfestival aus. Am Samstag,14. und Sonntag, 15. November werden die Kurzfilme online auf dem eigenen Vimeo Kanal gezeigt. 53 Filmbeiträgen sind diesmal entstanden, das Festival selbst wegen der Corona-Pandemie und den steigenden zahlen ins Internet verlegt. So wird auch die Preisverleihung von 18 bis 19.30 Uhr online zu sehen sein: www.vimeo.com/girlsgomovie.

