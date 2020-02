„La bohème“ – ein Opernabend im Nationaltheater

Das Nationaltheater zeigt am Freitag, 28. Februar, um 19.30 Uhr Giacomi Puccinis Oper „La bohème“ in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln im Opernhaus. Der stellvertretende Generalmusikdirektor Mark Rohde dirigiert die Produktion von Friedrich Meyer-Oertels aus dem Jahr 1974, die ihren zeitlos-klassischen Zauber bewahrt hat. Für die Aufführung am 28. Februar verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Freitag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichend aus Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Nationaltheater“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Montag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. Tickets können auch beim Kartentelefon 0621/16 80 150 reserviert werden. / red

