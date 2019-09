Lademöglichkeit bei der DHBW

An der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in der Coblitzallee (Neuostheim) gibt es ab sofort zwei Ladestationen für Elektroautos. Gemeinsam mit der MVV Energie hat die DHBW nach eigenen Angaben die Stationen in Betrieb genommen. Ab sofort können dort vier Elektrofahrzeuge gleichzeitig mit Ökostrom aufgeladen werden. Das Parken ist während der Ladezeit kostenfrei, für die Stromentnahme mit bis zu 22 Kilowatt Ladeleistung werden 0,39 Euro pro Kilowattstunde berechnet. Die Station sei nicht nur ein weiterer Versorgungspunkt in Mannheim – neue Antriebstechnologien gehörten auch zu den Studieninhalten, so die DHBW. imo

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.09.2019