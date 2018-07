Ladys schütten Füllhorn aus

Anzeige

Mit einer Wärmestube und Suppenküche fingen sie 1951 an. Inzwischen haben sie durch ihre ehrenamtliche Arbeit knapp zwei Millionen Euro an Geldern erwirtschaftet und für soziale Zwecke ausgegeben: die Damen des Deutsch-Amerikanischen Frauenarbeitskreises (DAFAK). Nun schütteten sie im Café Pflanzenschauhaus im Luisenpark an 26 Organisationen weitere 35 500 Euro aus, „weil es auch in unserem Wohlfahrtsstaat noch Not und Bedürfnisse genug gibt, wo wir helfen können und wollen“, so DAFAK-Präsidentin Doris-Jean Petereit.

Sie, Regina Gentgen als Chairlady Welfare und Barbara Müller haben ihre Ämter neu übernommen, „weil unsere Vorgängerinnen nach 18 Jahren auch mal in Urlaub gehen wollen“, wie sie erklärte. Viele Benefizaktionen seien auch schwieriger geworden. „Früher haben die Leute bei Haushaltsauflösungen auf den Pfennigbasar gewartet, heute setzen sie es auf Ebay“, seufzte Petereit. Doch es bleibe dabei, dass der Erlös aus den beiden Benefizkonzerten im Frühjahr im Luisenpark und im Advent im Rosengarten sowie aus dem Pfennigbasar „mit der Gießkanne von A bis Z“ verteilt werde.

An erster Stelle bedachte Petereit bewusst „Organisationen, die lebenswichtige Aufgaben in unserer Gesellschaft übernehmen“, wie sie sagt. So erhielt die DLRG eine Spende für die Anschaffung digitaler Funkgeräte und die Freiwillige Feuerwehr Feudenheim, die beim Pfennigbasar immer kräftig mit anpackt, Geld für die Anschaffung eines Handkarrens mit Ausrüstung für Überungen der – wachsenden – Jugendfeuerwehr. Unter der Überschrift „Gesundheitsfürsorge“ wurde die Beratungsarbeit der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz wie auch ein – vor Hautkrebs schützendes – Sonnensegel der Kindertagesstätte Halmhuberstaße mitfinanziert.