„Ladys“ startklar zum Pfennigbasar

Von A wie Armreif bis Z wie Zuckerdose, vom dicken alten Waschbärmantel bis zum feinen Seidenblüschen – alles wird dankbar angenommen, wenn der Deutsch-Amerikanische Frauenarbeitskreis (Dafak) am kommenden Samstag, 16. Februar, 10 bis 15 Uhr, wieder mit seiner Sammlung für den Pfennigbasar 2019 startet, und am Montag, 18. Februar, 10 bis 18 Uhr, dann nochmals in der Variohalle des Rosengartens Kisten mit Kunst, Kitsch, Krimskrams und Kleidern in Empfang nimmt.

Auch in diesem Jahr gehen die Ladys für den Benefiz wieder in den Untergrund und schuften für das Second-Hand-Kult-Ereignis, das zum 38. Mal große Anziehungskräfte entfalten soll: Am Donnerstag, 21. Februar, 11 bis 18 Uhr, am Freitag, 22. Februar, 10 bis 18 Uhr, sowie am Samstag, 23. Februar, 10 bis 14 Uhr, geht es dann in die Vollen, dann werden die gespendeten Schätze verkauft und die Deutsch-Amerikanischen halten die Flagge hoch für die Wohltätigkeit. Das Team um Präsidentin Doris-Jean Petereit und Basar-Chefin Christine Müller wartet wieder auf Erstklassiges aus zweiter Hand.

Alles außer alten Büchern

Weihnachtspräsente, die nicht ganz den Geschmack der Beschenkten trafen, sind ebenso willkommen wie Erbstücke, die den häuslichen Rahmen sprengen. Guterhaltenes wird mit Handkuss für die Wohltätigkeit recycelt. Alles außer Bücher oder alte Skier und ausrangierte Skistiefel wird akzeptiert, Lesefutter und ausrangierte Bretter finden erfahrungsgemäß keine neuen Liebhaber.

Hilfe für soziale Einrichtungen

Aber ansonsten gilt die Regel: Was eine Person „abschleppen“ kann, was noch gut in Schuss, sauber und funktionstüchtig ist, landet beim Dafak an der richtigen Stelle. Besonders Haushaltswaren oder intakte Elektrokleingeräte sind regelmäßig Renner beim alljährlichen Großauftrieb im Rosengarten.

Die Deutsch-Amerikanischen „Ladys“ nehmen jedes Jahr fünfstellige Summen ein und unterstützen mit dem Geld soziale Einrichtungen und Initiativen in Mannheim. Im vergangenen Sommer übergaben sie stolze 35 500 Euro an 26 verschiedene soziale Organisationen in Mannheim. Bedacht wurden etwa die DLRG, die Freiwillige Feuerwehr Feudenheim oder verschiedene Kindergärten und Vereine.

Bereits seit 18 Jahren ist die Variohalle im Rosengarten Schauplatz des Pfennigbasars für die Wohltätigkeit. räu

