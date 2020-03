Läden stellen ihren Kunden-Service um

Offiziell geschlossen, aber online geöffnet: Bücherei Bender. © Dieter Leder

„Bücher sind Lebensmittel für den Kopf“, lautet der treffende Werbespruch bei Bücher Bender in Q 4, allerdings als Lebensmittelgeschäft wird der Buchladen deswegen doch nicht eingestuft und ist wie alle Einzelhandelsgeschäfte seit Mittwoch geschlossen. Doch so ganz geschlossen ist der Laden nicht, es herrscht weiter emsige Betriebsamkeit. „Wir dürfen niemanden mehr hinein lassen“, bestätigt Fabian Reinecke: „Wir haben offiziell geschlossen aber sind online weiter geöffnet.“ Der für das Online-Geschäft zuständige Mitarbeiter erklärt, wie man jetzt noch an sein Lieblingsbuch kommt: „Rufen sie uns an, schreiben sie uns eine E-Mail, wir beraten Sie und besorgen das Buch für Sie.“ Dabei betont er ganz deutlich, dass das alles nur über das Internet und über das Telefon geht: „Niemand kommt mehr in unseren Laden.“

Ohne Extrakosten

Und das gilt auch für das Abholen der direkt bestellten Bücher: „Wir haben eine Botin, die bringt die Bücher zu ihnen nach Hause.“ Oder wenn der Kunde im weiteren Umland wohnt, werden die Bücher mit der Post versandt. Botendienst oder Versand sind bei direkt bestellten Büchern kostenfrei.

Bücher Bender ist nicht allein: Einzelhandel und Dienstleister haben zwar geschlossen, sind aber weiterhin hinter verschlossenen Türen aktiv und telefonisch oder per Internet erreichbar. „Wir machen alles noch“, erklärt Roger Franco: „Es gibt aber keinen Kundenverkehr mehr.“ Der leitende Techniker bei Implement-IT in der Freßgasse und die anderen vier Mitarbeiter bearbeiten Supportanfragen zu Apple-Produkten nur noch telefonisch. Muss etwas repariert werden, muss das Gerät eingeschickt werden: „Wir übernehmen die Transportkosten, aber der Kunde kann nichts vorbeibringen oder abholen.“ Dasselbe gilt auch beim Kauf von Produkten: „Wir versenden von hier aus gratis.“

Auch in Reisebüros herrscht trotz Schließung noch emsige Betriebsamkeit hinter den Schaufenstern. Und das bei Reisewarnungen, geschlossenen Grenzen und weitgehend eingestellten Flügen: „Eine Reise haben wir schon lange nicht mehr verkauft“, bestätigt eine Mitarbeiterin, die namentlich nicht genannt werden möchte, „wir bearbeiten nur noch Stornierungen und organisieren die Rückholung von gestrandeten Touristen.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.03.2020