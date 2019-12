Land fördert Labor der Uni Mannheim

Die grün-geführte Landesregierung unterstützt den Aufbau von 19 regionalen Laboren für künstliche Intelligenz mit insgesamt 1,8 Millionen Euro. Eines der 19 Labore ist das KI-Lab Rhein-Neckar. Der Verband Region Rhein-Neckar und die Universität Mannheim erhalten für den Aufbau des Labors eine Landesförderung in Höhe von 97 485 Euro. Die Mannheimer Landtagsabgeordnete Elke Zimmer (Grüne) sieht eine enge Verbindung des zukünftigen wirtschaftlichen Erfolgs Baden-Württembergs und einer erfolgreichen Nutzung von Schlüsseltechnologien: „Das Land setzt mit Nachdruck auf die Entwicklung der künstlichen Intelligenz, um in diesem Bereich weltweit an der Spitze mitzuspielen. Selbstlernende Computersysteme sind für die Industrie im Südwesten maßgeblich prägend. Die Metropolregion Rhein-Neckar mit ihrer vielfältigen Unternehmenslandschaft nimmt eine wichtige Rolle ein“, so Zimmer. lia

