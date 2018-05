Land schließt Erstaufnahmeeinrichtung auf Franklin zum Jahresende

Anzeige

Mannheim. Das Land Baden-Württemberg gibt die im Jahr 2015 eingerichteten Erstaufnahmeeinrichtungen Benjamin-Franklin-Village in Mannheim auf. Die Einrichtung Benjamin-Franklin-Village in Mannheim-Käfertal soll ab 30. September nicht mehr genutzt werden und bis zum Jahresende 2018 geschlossen sein, hieß es in einer Mitteilung. Ebenfalls werde die Erstaufnahmeeinrichtung Seubertstraße 11 in der Karlsruher Oststadt aufgegen.

Damit setze das Regierungspräsidium Karlsruhe das Standortkonzept des Innenministeriums Baden-Württemberg für die Erstaufnahmeeinrichtungen weiter um. Für die aktuell unterzubringenden Flüchtlinge werden, zumindest vorläufig, die Mannheimer Einrichtungen Spinelli und Industriestraße genutzt. In Karlsruhe werden die derzeitigen Bewohner bis zur Schließung am 31. Juli 2018 auf die aktuell verbleibenden drei Einrichtungen verteilt, heißt es weiter.

Das ehemalige Militärgelände der US-Streitkräfte ist mit aktuell 4000 Plätzen die größte Erstaufnahmeinrichtung in Baden-Württemberg. Betreiber ist das Deutsche Rote Kreuz Mannheim. (dls/mica)