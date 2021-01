Hier ist es so still, dass man als Spaziergänger oft das Hufgeklapper und Wiehern hört. Doch bald könnte es im idyllischen Voglerhof in Straßenheim noch viel ruhiger werden. Die Landesregierung will die Reiterstaffel der Polizei, die in dem Hofgut stationiert ist, aus Mannheim abziehen. Sie halte daran fest, die Einheit „perspektivisch nach Bruchsal zu verlagern“, bestätigt ein Sprecher des

...