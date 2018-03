Land zahlt für Beseitigung von Altlasten

Anzeige

Mehr als 2,5 Millionen Euro zur Sanierung von Altlasten – also Verunreinigungen von Boden- und Grundwasser – am ehemaligen Gaswerk Luzenberg und an der inzwischen abgerissenen Feuerwache Mitte (Lindenhof) hat das Land Baden-Württemberg für 2018 zur Verfügung gestellt. Dies teilte am Wochenende die Grünen-Landtagsabgeordnete Elke Zimmer mit.

Die seit nahezu 20 Jahren laufende Sanierungsanlage auf dem Gelände Gaswerk Luzenberg wird in diesem Jahr mit 2,467 Millionen Euro gefördert. Weitaus geringer fallen die Mittel für die Beseitigung der Kühlmittel-Altlasten auf dem Gelände der Feuerwache Mitte aus. Hierfür erhält die Stadt 150 000 Euro.

Etwa 60 Fälle in der Stadt

Seit Beginn der Altlastenbearbeitung in Baden-Württemberg vor rund 30 Jahren wurden mehr als 18 000 Verdachtsflächen im ganzen Land untersucht. Für Mannheim weist die Statistik etwa 60 Altablagerungen, Altstandorte und Altlasten aus. Die Benzol-Altlasten auf dem Areal des 1968 stillgelegten Gaswerks Luzenberg, das inzwischen mit Ein- und Mehrfamilienhäusern bebaut ist, werden seit knapp 20 Jahren mit einem speziellen mikrobiologischen Verfahren aufgearbeitet.