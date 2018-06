Landesjugendzirkuszeigt „Mixtape“

Anzeige

Heute um 17 Uhr ist der Landesjugendzirkus Baden-Württemberg zu Gast beim Kinder- und Jugendzirkus Paletti auf dessen Vereinsgelände Im Pfeifferswörth 28a. 21 Jugendliche aus verschiedenen Zirkusgruppen in Baden-Württemberg zeigen in ihrer akrobatischen Show „Mixtape“, wie vielfältig die Zirkusszene im Land ist. Nach Aufführungen in Freiburg und Karlsruhe beendet der Zirkusnachwuchs seine Tournee heute in Mannheim. „Mixtape“ ist eine Produktion der Landesarbeitsgemeinschaft Zirkuskünste Baden-Württemberg (LAG). Sie ist als Dachverband für über hundert Zirkus-Einrichtungen im Land zuständig. „Wir möchten den kleineren Zirkusgruppen eine Hilfestellung für ihre Arbeit geben und die pädagogische Zirkusarbeit weiter professionalisieren“, so Paletti-Direktor Tilo Bender, der auch Vorsitzender der LAG ist. Der Eintritt für die Aufführung ist frei. Es gibt keine Altersbeschränkung. Einlass ins Zirkuszelt ist ab 16.30 Uhr. dir