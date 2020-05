Landespolitik fällt am Donnerstag ihr Urteil

Die Entscheidung war durch die Corona-Pandemie verschoben, am Donnerstag, 28. Mai, soll der Bildungsausschuss des Stuttgarter Landtags nun endgültig den Daumen heben oder senken: Dann spricht die Politik ihr endgültiges Urteil über den muttersprachlichen Griechisch-Unterricht an der Waldhofschule (wir berichteten).

Nachdem die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) bereits verkündet hatte, das nunmehr seit 42 Jahren erfolgreich etablierte Modell-Projekt auslaufen zu lassen, rechnen Beobachter nicht damit, dass der Ausschuss in der Frage Verlängerung oder nicht eine andere Entscheidung fällen könnte. Große Hoffnungen hatte sich der Verein der griechischen Eltern, deren Kinder in der Waldhofschule den Unterricht in ihrer Muttersprache genießen, ohnehin nicht mehr gemacht. Die engagierten Väter und Mütter hatten – angeführt von seinem Vorsitzenden Konstantinos Cafaltzis – in den vergangenen Monaten alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das Projekt, das ihnen und ihren Kindern so am Herzen liegt, doch noch zu retten.

So hatte man die Öffentlichkeit gesucht, der Verein hatte sich an griechische und deutsche Politiker gewandt mit der Bitte um Unterstützung, zuletzt schickte Konstantinos Cafaltzis eine Rund-Mail an alle Abgeordneten des baden-württembergischen Landtags, um diese – sozusagen in letzter Sekunde – von den Vorteilen des muttersprachlichen Unterrichts zu überzeugen und so doch noch die Vertreter der Parteien im Bildungsausschuss zu einem Ja zu bewegen. Die SPD hatte dazu einen entsprechenden Antrag formuliert, der auf die Fortführung des Modell-Projekts abzielt. Über diesen Antrag stimmt das Gremium am Donnerstag, 28. Mai, nun ab.

Schon im März hatte Landtagsabgeordnete Elke Zimmer (Grüne, Bild links) gesagt, dass sie es nicht für zukunftsgerichtet hält, den bestehenden Schulversuch in der vorliegenden Form fortzuführen. In einem Antwortschreiben auf die Rund-Mail des Vereins griechischer Eltern bekräftigte sie nun erneut ihre Position. Der Unterricht sei vor mehr als 40 Jahren eingeführt worden, um Kindern griechischer Gastarbeiter damals die Rückkehr in ihr Heimatland zu erleichtern. Nun sei ja nicht Ziel des Elternvereins, Kinder auf eine Rückkehr vorzubereiten. Man setze daher auf tragfähige und zukunftsgerichtete Konzepte zur besseren Sprachförderung von Kindern mit Migrationshintergrund.

In einem Antwortschreiben stellte Cafaltzis für die Eltern klar, dass das Modellprojekt nicht dazu diene, Kindern das Erlernen der deutschen Sprache und ihnen so eine erfolgreiche Zukunft zu ermöglichen. Vielmehr bedeute muttersprachlicher Unterricht, dass Kinder mit Migrationshintergrund mit beiden Sprachen aufgewachsen seien, Deutsch und Griechisch fließend sprächen.

„Größter Schatz“

Die Fähigkeit, sich in zwei Sprachen und Kulturen auf muttersprachlichem Niveau zu bewegen, sei in einer stetig internationaler werdenden Zeit dagegen „der größte Schatz“, den man Kindern geben könne. Falls der Ausschuss den Daumen senkt über dem Griechisch-Unterricht, hat Bildungsbürgermeister Dirk Grunert (Grüne, r. Bild) bereits angekündet, nach einem Nachfolgemodell in städtischer Regie suchen zu wollen. (Bilder: privat, Schmellenkamp)

