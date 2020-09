Landeunfall auf dem Gelände des City Airport

Mannheim.Ein Flugzeug ist am Mittwochmittag auf dem Gelände des City Airport Mannheim in Neuostheim bei der Landung verunglückt. Nach ersten Angaben der Polizei war die Cesna 140 mit zwei Insassen besetzt. Eine Person wurde leicht verletzt, und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallaufnahme dauert derzeit an. Der Flugplatz bleibt vorerst bis 14.30 Uhr gesperrt. Näheres ist nicht bekannt

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.09.2020